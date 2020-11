L’arte del maestro Roberto Capucci ad Isola del Liri

Ieri mattina il sindaco della città di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini, unitamente al vice sindaco e ai consiglieri comunali, ha accolto in Comune il gruppo di lavoro dello stilista Roberto Capucci. Il noto artista infatti, ha scelto Isola del Liri, con il suo Monumento Naturale della Cascata Grande, per presentare, il prossimo 2 dicembre, la sua collezione “Grazie – Roberto Capucci e la ricerca della Bellezza” dedicata alla Vergine Madre. Abiti preziosi, vere e proprie “opere d’arte” che saranno protagonisti di una speciale mostra virtuale.

La Cascata farà da filo conduttore al percorso che sarà presentato in occasione del 90° compleanno del maestro Roberto Capucci.

“Un evento straordinario per la nostra città – ha detto il sindaco Massimiliano Quadrini – Siamo davvero orgogliosi di poter ospitare le opere di un maestro dell’arte come Roberto Capucci, uno dei più importanti stilisti italiani. Non a caso le sue opere sono presenti nei musei di tutto il mondo. Davvero un genio. La nostra città con le sue straordinarie bellezze, prima fra tutti la cascata grande in pieno centro storico, è scenario che bene si sposa ad eventi di questo calibro. L’importante lavoro del gruppo del maestro sono certo valorizzerà ancora di più queste bellezze, che sono uniche – ha aggiunto ancora il primo cittadino – Quello che ci rendere ancora più orgogliosi è far parte del messaggio che con la collezione “Grazie” il maestro lancerà al mondo: un omaggio alla Donna, attraverso l’archetipo spirituale che più di ogni altro incarna la Grazia, la Bellezza, la metafisica del misterioso mondo femminile. Un messaggio universale, di fede: non a caso la Santa Sede ha patrocinato l’evento. Un ringraziamento per avere scelto la città di Isola del Liri lo rivolgo a nome della cittadinanza al maestro Roberto Capucci, per l’opportunità di crescita che attraverso la sua arte regala a Isola del Liri. Davvero un evento eccezionale per la nostra città, siamo davvero orgogliosi e attenderemo con trepidazione il 2 di dicembre quando il mondo assisterà alla presentazione della mostra, scoprendo la nostra magnifica cascata”.

L’installazione di ieri ha visto il posizionamento di n° 8 pedane galleggianti, diametro 170 cm, in acqua, sulle quali sono stati posizionati dei manichini con le “Grazie”, abiti scultura dedicati alla Vergine Maria disegnati dal maestro Roberto Capucci. Una volta installate le opere sono state effettuate delle riprese aeree con dei droni, pilotati da professionisti abilitati ed esperti. È stato mappato il territorio per la creazione di un modello 3D che verrà mostrato al grande pubblico attraverso la mostra digitale.

