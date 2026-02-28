L’armonia sconfigge la morte, Ceccano, domenica 1° marzo Collegiata di S. Giovanni Battista

L’armonia vince lo scandalo della morte, l’inaccettabile, drammatica, dolorosa realtà si stempera nel suono di voci e strumenti che provano a ricostruire un disegno, che può apparire incomprensibile ma che sicuramente c’è e restituisce speranza di fronte alla tragedia. Francesco Alviti, Ilenia Pirri, Pio di Meo, Fiammetta Misserville, Rico e Valentina Gizzi, Pasqualina Mastrogiacomo, Michelangelo Di Mario, Antonio Olmetti, Giuseppe Agostini, Rita Battista, Andrea Murchio, Silvia Schnideritsch, Sisto Rossi, Sandro Di Stefano, Lamberta Aversa, Maria Mastrogiacomo e tanti altri, accomunati dalla passione per la musica e l’arte, saranno ricordati domenica 1° marzo, alle ore 17, nella Collegiata di San Giovanni Battista a Ceccano, con una liturgia di suffragio, presieduta dall’arciprete don Italo Cardarilli, con l’ordinario della Missa Universalis, di Flavio Bar, per coro e orchestra, nell’occasione del XVII anniversario della scomparsa del giovane percussionista Francesco Alviti, che, a 22 anni, aveva vanamente lottato per mesi contro la sua malattia. Ad interpretare la musica di Flavio Bar, le melodie gregoriane e brani di Mozart, Agostini, Franck, Archadelt, Refice, il Concentus Musicus Fabraternus Josquin Des Pres, diretto da Guido Iorio, con Chiara Olmetti al pianoforte e la Banda Giovanile di Ferentino, diretta da Luigi Bartolini

