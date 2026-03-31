L’ARMA DEI CARABINIERI SALE IN CATTEDRA: AD AUSONIA ED ESPERIA UNA MOBILITAZIONE SPECIALE PER LA SICUREZZA DEI GIOVANI, LA LOTTA AL CYBERBULLISMO

La cultura della legalità non si impara solo sui libri, ma si respira attraverso l’esempio e la vicinanza delle Istituzioni. Con questo profondo convincimento, nella giornata del 30 marzo 2026, l’Arma dei Carabinieri ha organizzato un articolato incontro formativo rivolto agli studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Esperia”. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle direttive diramate dal Comando Generale per l’anno scolastico 2025/2026 e ha trasformato le aule scolastiche in un vero e proprio laboratorio di educazione civica avanzata. Per garantire la massima partecipazione anche delle frazioni più isolate, l’evento si è sviluppato in due fasi: alle ore 09:00 presso la scuola secondaria di primo grado di Esperia e successivamente, alle ore 11:00, presso il plesso di Ausonia, dove hanno preso parte anche gli alunni di Coreno Ausonio e Castelnuovo Parano. Agli studenti è stata offerta l’opportunità di confrontarsi direttamente con diverse specialità dell’Arma dei Carabinieri. I Comandanti delle Stazioni Carabinieri di Ausonia ed Esperia, il Mar. Ca. Luigi Migliaccio e il Maresciallo Maggiore Marco Bonifaci, pilastri dell’Organizzazione Territoriale, hanno guidato i ragazzi in un percorso concreto attraverso i principali rischi della contemporaneità. Particolare attenzione è stata dedicata al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, evidenziando come, al compimento dei 14 anni, determinati comportamenti assumano rilevanza penale. È stato inoltre affrontato il tema delle sostanze stupefacenti, chiarendo la distinzione tra le conseguenze amministrative legate all’uso personale e i gravi risvolti penali connessi allo spaccio. Un ulteriore approfondimento ha riguardato il contrasto alla violenza di genere, illustrando gli strumenti normativi e operativi adottati dall’Arma dei Carabinieri. Momento di grande coinvolgimento è stato rappresentato dall’intervento del Nucleo Cinofili di Roma – Santa Maria di Galeria, che ha offerto una dimostrazione pratica delle attività operative, simulando la ricerca di sostanze stupefacenti ed esplosivi attraverso unità cinofile appositamente addestrate. A completamento dell’incontro è intervenuto anche il Comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Pontecorvo, Brigadiere Mario Moretta, che ha illustrato le tematiche ambientali, con particolare riferimento alla tutela della biodiversità e alla prevenzione degli incendi boschivi, fenomeno che interessa ciclicamente il territorio. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di crescita e sensibilizzazione per i giovani, rafforzando il legame tra istituzioni e comunità e promuovendo i valori della legalità, del rispetto e della tutela dell’ambiente.