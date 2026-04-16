L’Arma dei Carabinieri sale in cattedra a Sant’Elia Fiumerapido

SANT’ELIA FIUMERAPIDO – Un’aula trasformata in luogo di confronto per parlare di futuro, regole e responsabilità. Si è svolto presso l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia Fiumerapido l’atteso confronto tra i Carabinieri e circa 60 alunni della scuola media, focalizzato sulla promozione della legalità e della cittadinanza attiva.

L’evento fa parte di un programma di sensibilizzazione che coinvolge i principali plessi scolastici sul territorio, dove ha visto i militari confrontarsi apertamente con i giovani sulle minacce più attuali: il bullismo, le insidie del web e la violenza psicologica.

I militari dell’Arma, accolti dal Dirigente Scolastico, il Dott. Pietro Pascale, hanno dialogato con i giovani sulle “ferite invisibili” provocate dalla violenza psicologica, dalle offese verbali e dalle manipolazioni digitali.

Proprio su questo, i Carabinieri hanno esortato i ragazzi a non restare indifferenti di fronte al disagio altrui, spiegando che il silenzio può diventare complicità. Durante la mattinata è stato inoltre illustrato come il Numero Unico di Emergenza 112, strumento essenziale per segnalare situazioni di pericolo e richiedere l’intervento delle autorità in modo tempestivo.

Non si è trattato di una normale lezione didattica, ma di un vero e proprio dibattito dove i ragazzi hanno partecipato con entusiasmo, proponendo ai militari domande e riflessioni anche personali, dimostrando una forte sensibilità verso la tutela della dignità umana e il rispetto reciproco.

L’obiettivo dell’incontro è stato anche quello di accorciare le distanze tra giovani e Istituzioni, offrendo agli studenti gli opportuni strumenti per riconoscere e prevenire situazioni di rischio. Questa collaborazione tra la scuola e l’Arma conferma quanto sia essenziale l’azione preventiva per informare cittadini e renderli consapevoli, capaci di muoversi con empatia e prudenza sia nella quotidianità che nella dimensione digitale.