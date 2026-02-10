L’Arma dei Carabinieri nelle scuole per promuovere la cultura della legalità

Incontri formativi con gli studenti dell’Istituto Comprensivo di Piedimonte San Germano.

Prosegue con successo l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nella formazione della cultura della legalità tra le giovani generazioni. Nei giorni scorsi, i militari dell’Arma hanno incontrato gli studenti della Scuola Media Statale dell’Istituto Comprensivo di Piedimonte San Germano, nell’ambito di un ciclo di incontri didattici rivolti alle scuole pubbliche del territorio.

All’iniziativa hanno preso parte circa 60 studenti, alla presenza e con il supporto del Dirigente Scolastico, Dott. Pietro Pascale, a testimonianza della sinergia tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine nel delicato percorso educativo e formativo dei più giovani.

Nel corso dell’incontro, i Carabinieri hanno affrontato temi di grande attualità e rilevanza sociale, quali bullismo, cyberbullismo e legalità, ponendo l’accento sull’importanza del rispetto delle regole, della convivenza civile e dell’uso consapevole delle nuove tecnologie. L’approccio adottato è stato fortemente interattivo: gli studenti, dimostrando vivo interesse e partecipazione, hanno posto numerose domande e condiviso riflessioni, alle quali i militari hanno fornito risposte puntuali, chiare ed esaustive.

L’incontro si è rivelato un momento di dialogo costruttivo e di crescita, contribuendo a rafforzare la fiducia dei giovani nelle istituzioni e a sensibilizzarli sui rischi e sulle conseguenze di comportamenti devianti, sia nel mondo reale che in quello digitale.

Attraverso iniziative come questa, l’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio ruolo di presidio di legalità e vicinanza ai cittadini, confermando l’importanza dell’educazione preventiva come strumento fondamentale per la costruzione di una società più consapevole, responsabile e sicura.