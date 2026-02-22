L’Arma dei Carabinieri e la Scuola insieme per la Legalità: a Sora e Isola del Liri i giovani sperimentano i rischi delle dipendenze con DrugMat

Si è concluso con grande successo e partecipazione un primo ciclo di incontri, nell’ambito di quelli dedicati alla “Cultura della Legalità”, promosso dalla Compagnia Carabinieri di Sora e gestito dalle Stazioni di Alvito ed Isola del Liri, in stretta collaborazione con gli istituti scolastici del territorio. Gli appuntamenti, svoltisi tra il 18 e il 20 febbraio, hanno visto i Carabinieri impegnati in prima linea nel dialogo con le nuove generazioni su temi cruciali come la sicurezza stradale e i pericoli derivanti dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti.

Il tour della legalità ha fatto tappa mercoledì 18 febbraio presso l’Istituto Comprensivo di Alvito, nella sede dell’Istituto Agrario, per poi proseguire nella giornata del 20 ad Isola del Liri, presso il Teatro Stabile Costantini, coinvolgendo gli studenti dell’IIS Nicolucci Reggio e del Centro di Formazione Professionale.

Dalla teoria alla pratica: l’innovazione di DrugMat.

A rendere gli incontri particolarmente incisivi è stato l’utilizzo di DrugMat, un sistema di simulazione all’avanguardia che permette ai giovani di percepire, in totale sicurezza, gli effetti distorsivi che alcol e droghe hanno sulla coordinazione motoria e sulla percezione spaziale. Attraverso speciali visori e un tappeto sensoriale, gli studenti hanno potuto sperimentare quanto sia complesso e pericoloso compiere azioni semplici, come seguire una traiettoria lineare o evitare ostacoli, quando i sensi sono alterati. Guidati dal Brigadiere Davide Inguscio, della Stazione di Alvito, e con i commenti e le istruzioni del Maresciallo Maggiore Claudio Corsetti, comandante della Stazione di Isola del Liri, i giovani studenti si sono trovati a “giocare a mantenere la rotta”, pur con la vista annebbiata, come lo sarebbe dopo aver assunto alcool o droghe.

“L’obiettivo non è solo informare, ma far comprendere concretamente come una scelta sbagliata possa compromettere in modo irreversibile la propria vita e quella degli altri,” hanno sottolineato i rappresentanti dell’Arma durante gli interventi, ribadendo l’impegno quotidiano dei Carabinieri non solo come forza di controllo, ma come punto di riferimento al servizio delle comunità.

L’iniziativa ha ricevuto il pieno sostegno delle amministrazioni locali. Ad Isola del Liri, il Sindaco Massimiliano Quadrini e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Cristiana Vona hanno portato i saluti della città, evidenziando il valore fondamentale della prevenzione e dell’educazione civica. La collaborazione sinergica tra Comune, Scuola e Arma dei Carabinieri si conferma uno strumento indispensabile per formare cittadini consapevoli e responsabili.

Un invito ai giovani: rispettare le regole per essere liberi.

Oltre al tema delle dipendenze, gli incontri sono stati l’occasione per affrontare altre problematiche sentite, come il bullismo, incentivando i ragazzi a non restare spettatori passivi ma a farsi promotori di rispetto e solidarietà.

L’Arma dei Carabinieri invita tutti i giovani a vedere nelle regole non un limite, ma una garanzia di libertà e sicurezza. “Siamo qui per voi, pronti ad ascoltare e consigliare. Chiamate il 112 anche solo per un dubbio: noi siamo al vostro servizio”.