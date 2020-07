L’Aquila – Un arresto in flagranza di reato per detenzione e spaccio di cocaina

Un uomo arrestato in flagranza di reato, sequestrati 25 grammi di cocaina suddivisa in 54 dosi, bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. E’ questo il risultato di un’operazione di polizia, compiuta nel quartiere Torrione, dagli uomini della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di L’Aquila.L’operazione, eseguita nella serata di ieri, si incardina in una più ampia attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri di L’Aquila su tutto il territorio della ProvinciaLe indagini sono partite grazie all’attività di monitoraggio effettuata dai Carabinieri sulle principali piazze di spaccio del capoluogo. La conoscenza delle dinamiche delinquenziali e dei soggetti che vi operano hanno permesso ai militari di focalizzare l’attenzione su un cittadino rumeno incensurato che, oltre ad espletare una normale attività lavorativa, arrotondava lo stipendio mediante lo spaccio della cocaina. Le attività di osservazione, i pedinamenti e le informazioni acquisite hanno consentito di acquisire oggettivi elementi per ritenere che l’uomo fosse responsabile dell’attività illecita. Le attività ispettive hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro il considerevole quantitativo di cocaina. Nella circostanza i militari, rinvenendo lo stupefacente, due bilancini di precisione e il materiale per il confezionamento della sostanza, hanno appurato che la droga era inequivocabilmente destinata alla vendita al dettaglio a giovani del luogo.Al termine delle operazioni, l’arrestato, un 25enne residente nella zona, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica, Dr.ssa Simonetta Ciccarelli, è stato ristretto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio per direttissima che si svolgerà nelle prossime ore.

comunicato stampa – foto archivio