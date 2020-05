L’Aquila – Due latitanti arrestati dai Carabinieri all’uscita di un centro commerciale

Ieri pomeriggio, alle ore 18.00, in Silvi Marina (Te), i Carabinieri della Stazione dell’Aquila coadiuvati dai Carabinieri della Stazione di Pineto hanno tratto in arresto due pregiudicati, entrambi latitanti da più di un anno poiché sfuggiti all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Procura della Repubblica di Roma per Riciclaggio.I due arrestati, entrambi di origine celanese, al termine di una impegnativa attività di indagine, sono stati individuati nei pressi di un centro commerciale di Silvi Marina. I due latitanti, travisati con mascherina e occhiali da sole, erano andati a fare spesa all’interno del centro commerciale. Una volta usciti, sono stati bloccati e tratti in arresto.I latitanti sono stati trovati in possesso di documenti falsi e di un ingente somma di denaro, poi sottoposta a sequestro.Al termine delle formalità di rito, i due arrestati sono stati associati presso la casa circondariale di Rieti.L’attività di indagine è in corso per determinare l’eventuale presenza di soggetti che possano aver favorito la latitanza dei due arrestati.

comunicato stampa