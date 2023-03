L’Aquila – Domani evento con Guido Bertolaso, Quagliarello e i Vigili del Fuoco

Domani, lunedì 13 marzo, alle ore 17:00 presso l’Auditorium del Parco all’Aquila, si terrà l’evento “L’Aquila e i Vigili del Fuoco: come nasce un rapporto speciale” organizzato dalla Fondazione Magna Carta con il patrocinio del Comune dell’Aquila. L’iniziativa sarà l’occasione per presentare il volume “Il Corpo Nazionale Italiano dei Vigili del Fuoco. Storia, architetture e tipi d’intervento tra Guerra Fredda e XXI secolo (1982-2022)”, edito da Rubbettino. “Abbiamo scelto l’Aquila in virtù del legame che la città ha instaurato con il Corpo dei Vigili del Fuoco durante e dopo il tragico Terremoto del 2009 – spiega il presidente di Magna Carta, Gaetano Quagliariello -; un legame così forte e profondo da diventare parte integrante sia della storia dell’Aquila che di quella del Corpo”. Introdurranno la presentazione Gaetano Quagliariello, Emanuele Prisco, Sottosegretario all’Interno, Laura Lega, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Guido Parisi, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ne discutono Guido Bertolaso, già Capo del Dipartimento della Protezione Civile e Commissario straordinario per l’emergenza Terremoto dell’Aquila, Pierluigi Biondi, Sindaco dell’Aquila e Fabio Dattilo, già Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Saranno presenti gli autori del volume, Piero Cimbolli Spagnesi e Marco Cavriani.

comunicato stampa