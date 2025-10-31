“L’approvazione del progetto “Lazio Sentinel 2030”, dichiarazione del Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli

“L’approvazione del progetto “Lazio Sentinel 2030”, sostenuto con fondi FESR dalla Regione Lazio, rappresenta un’opportunità di grande rilievo per le nostre comunità. È un’iniziativa attesa da tempo, che consentirà ai Comuni capoluogo di dotarsi di infrastrutture tecnologiche moderne e integrate, dedicate alla sicurezza urbana.

Attraverso sistemi avanzati di videosorveglianza, sensoristica diffusa e l’impiego di intelligenza artificiale, saremo in grado di monitorare con maggiore efficacia quelle aree cittadine in cui emergono criticità e fenomeni che mettono a rischio la vivibilità e la serenità dei residenti.

La sicurezza non è solo un diritto, ma un valore che dobbiamo preservare ogni giorno.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale di Frosinone, insieme alle Istituzioni e alle Forze dell’Ordine, continuerà a lavorare con determinazione per garantire alla cittadinanza strumenti sempre più efficaci di prevenzione e controllo.

Un ringraziamento particolare va al Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, per l’attenzione concreta dimostrata nei confronti dei territori e per aver promosso un progetto che rafforza la fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

Non appena sarà pubblicato il bando regionale, anche il Comune di Frosinone presenterà la propria candidatura per ampliare e integrare il sistema di videosorveglianza già attivo, collegandolo alle sale operative delle Forze dell’Ordine, così da rendere ancora più capillare e tempestiva l’azione di presidio sul territorio”.