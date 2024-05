L’appello del Sindaco di Torrice per un cambiamento di approccio politico

Nel contesto politico della comunità torriciana, le parole del Sindaco di Torrice, Alfonso Santangeli in un video uscito sui social, risuonano come un richiamo alla responsabilità e alla necessità di un cambiamento radicale di approccio. In un appello che mira a favorire una maturazione generale tra i cittadini, Santangeli invita a lasciare da parte le mere parole e a concentrarsi sui fatti tangibili.L’invito a “abbandonare la propaganda” rappresenta un forte richiamo a una politica basata sulla concretezza e sulla trasparenza. Troppo spesso, infatti, ci si è trovati immersi in dibattiti polarizzati e sterile retorica, perdendo di vista l’obiettivo principale: rispondere alle esigenze dei cittadini.“La crisi di fiducia è il risultato di anni di delusioni e promesse non mantenute da chi oggi attacca l’attuale amministrazione – dichiara il primo cittadino -.”In questo contesto, Santangeli sollecita un cambiamento di marcia, un’assunzione di responsabilità da parte degli amministratori che non possono più permettersi di recriminare sul passato, ma devono guardare al futuro con concretezza e determinazione per tutti i torriciani.Il richiamo a “vedere i fatti” è particolarmente significativo in un’epoca in cui la disinformazione dilaga sui mezzi di comunicazione e sui social media. È fondamentale che la politica torni ad essere guidata dalla verità oggettiva e dall’evidenza empirica, piuttosto che da narrazioni distorte e interessi personali.Il Sindaco Santangeli invita quindi a un esercizio di riflessione collettiva, a una presa di coscienza della necessità di un cambiamento profondo nel modo in cui la politica viene concepita e praticata.“Solo attraverso un impegno concreto verso il bene comune e una sincera volontà di rendere conto delle proprie azioni agli elettori, sarà possibile riconquistare la fiducia della cittadinanza e costruire un futuro migliore per tutti – continua Santangeli -. È giunto il momento di abbandonare la retorica vuota e di concentrarsi sui fatti tangibili, dando risposte concrete alle esigenze dei cittadini. Solo così potremo costruire un futuro migliore per le generazioni a venire – dichiara Santangeli.”In questo contesto, Santangeli sottolinea l’importanza di non utilizzare i social media come strumento per creare malumore e per strumentalizzare argomenti sensibili. È cruciale riflettere sul potere delle parole e sulle conseguenze delle proprie azioni, specialmente quando si tratta di questioni. È tempo di mettere da parte le divergenze politiche e di lavorare insieme per il bene della comunità, riflettendo seriamente sulle conseguenze delle nostre azioni e sul tipo di società che vogliamo costruire per il futuro. Durante l’ultimo consiglio comunale, abbiamo assistito ancora una volta alla ripetizione delle stesse argomentazioni da parte della minoranza, senza offrire proposte concrete o soluzioni alternative. Si è parlato di dissesto finanziario, con teorie talvolta fantasiose, ma la realtà è che la minoranza non ha impugnato il dissesto quando aveva l’opportunità di farlo. È facile dire che non si doveva finire in dissesto, ma perché la minoranza non ha agito quando ha avuto la possibilità di farlo? Il ruolo dell’opposizione è controllare l’operato della maggioranza e impedire che questa commetta errori. Tuttavia, la minoranza non solo non ha impugnato il dissesto, ma in un momento cruciale ha abbandonato l’aula durante il voto, dimostrando un atteggiamento irresponsabile e poco costruttivo. La vicenda dei brogli e le elezioni anticipate hanno portato alla luce la necessità di un cambiamento e un processo di maturazione generale dei cittadini. È giunto il momento di abbandonare la propaganda e di concentrarsi sui fatti concreti. La gente vuole vedere risultati tangibili, non vuole essere coinvolta nelle dispute del passato. Stiamo lavorando duramente per risolvere le questioni cruciali che riguardano il nostro comune e stiamo ottenendo importanti risultati. È tempo che tutti, maggioranza e minoranza, assumano le proprie responsabilità e si impegnino per il bene della comunità. Solo così potremo guardare al futuro con fiducia e speranza – conclude Santangeli -.”

