LANDSHAAG LA PRIMA DELL’EUROPEO SALITA. Il Techno Racing Team in gara con Willy

Il prossimo fine settimana, prenderà il via in Austria, esattamente a Landshaag, il Campionato Europeo di Velocità in Salita. Duecentonovantotto, ad oggi gli iscritti, di cui ventiquattro italiani, tra questi l’unico ciociaro, sarà Williams Alonzi (Willy), pilota del Techno Racing Team. Il pilota ciociaro gareggerà nella classe Superbike 750, in sella ad una Suzuki GSXR750. Questa austriaca è senza dubbio la gara più veloce dell’intero campionato, basti pensare che il vincitore assoluto dell’anno scorso, il tedesco Thomas Altenhuber, vinse con una velocità di punta superiore ai 300Km/h e una velocità media di 186 Km/h. Willy descrive così questa gara e il tracciato: “ Sicuramente una delle gare più impegnative e belle dell’intero campionato, tantissimo pubblico, su un percorso velocissimo, che solo nel tratto centrale risulta un pochino più lento, una gara dove serve tanto motore, ma al tempo stesso c’è bisogno di un’accoppiata gomme-sospensioni che funzioni al meglio, su quei curvoni veloci, con uno di questi che si affronta in quinta marcia e scollina in discesa per poi portarti a una compressione, tenere la moto incollata all’asfalto non è affatto semplice. Colgo l’occasione per ringraziare gli sponsor che in questa stagione hanno scelto di essere al fianco del Techno Racing Team ed un ringraziamento particolare all’azienda Miacci Moto di Claudio Miacci ed al suo staff che ci hanno supportato tecnicamente per la preparazione della moto per questa gara.” Per la Suzuki del pilota ciociaro, le insidie arriveranno probabilmente dalle Honda RC30, che a differenza delle Suzuki che sono moto da strada poi elaborate per le gare, le RC30 invece sono esattamente il contrario, nascono come moto da gara e poi omologate per l’uso stradale e su un tracciato veloce come questo sono sicuramente favorite. Ultima, ma importante osservazione, il meteo, al momento contrariamente alla passata edizione, non è prevista pioggia, ma le temperature non saranno molto alte, e questo potrebbe influire non poco sul rendimento degli pneumatici. Insomma una gara certamente non facile.

