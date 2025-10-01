Lancio del nuovo sito web del Museo Diffuso di Alatri

Alatri, città dalle radici antichissime e custode di un patrimonio unico, compie oggi un passo decisivo verso il futuro della fruizione culturale.

Il Museo Diffuso di Alatri, che si sviluppa tra luoghi simbolo e testimonianze millenarie, si presenta infatti con un nuovo strumento di conoscenza e valorizzazione: il sito web ufficiale, da oggi online all’indirizzo 👉 www.museodiffusodialatri.it

Il portale è stato progettato con particolare attenzione all’accessibilità digitale, offrendo contenuti multimediali, percorsi facilitati, testi ad alta leggibilità e strumenti inclusivi pensati per pubblici con esigenze specifiche.

Attraverso queste funzionalità, il sito racconta e connette i luoghi che costituiscono il Museo Diffuso: il Museo Civico di Alatri, il Chiostro di San Francesco con il Cristo del Labirinto, le straordinarie Mura Poligonali e l’Acropoli, restituendo una visione organica della città come vero e proprio museo a cielo aperto.

Questa innovazione digitale si lega direttamente al grande progetto di lavori in corso presso il Museo Civico, temporaneamente chiuso per consentire la realizzazione degli interventi di rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e cognitive, finanziati dal PNRR – NextGenerationEU (Missione 1, Componente 3, Investimento 1.2).

Un investimento che trasformerà il museo in un luogo ancora più inclusivo e accessibile, un vero e proprio “museo del futuro”, capace di accogliere ogni tipo di visitatore e di potenziare l’esperienza culturale.

“Il nuovo sito del Museo Diffuso di Alatri è un primo passo importante verso il nostro museo del futuro – sottolinea il Sindaco Maurizio Cianfrocca –. Uno strumento digitale che ci permette di valorizzare il patrimonio cittadino anche durante la temporanea chiusura del Museo Civico, accompagnando cittadini e visitatori alla scoperta dei luoghi simbolo della nostra storia in attesa della nuova apertura.”

“La cultura deve essere sempre più accessibile e inclusiva – aggiunge il Consigliere delegato Sandro Titoni –. Questo sito, con i suoi strumenti digitali e le sue funzionalità inclusive, ci porta verso una fruizione moderna e aperta a tutti. È l’inizio di un percorso che culminerà con la riapertura del Museo Civico rinnovato, capace di accogliere e raccontare Alatri in modo ancora più innovativo e coinvolgente.”

