L’analisi del voto di Gianluca Quadrini per le elezioni del Cal e i complimenti a tutti i candidati

“Un’analisi del voto che conferma la fermezza di Forza Italia in Provincia di Frosinone” afferma Gianluca Quadrini, Presidente del consiglio della Provincia di Frosinone e capogruppo di Forza Italia in Provincia, il giorno dopo la chiusura delle votazioni per il rinnovo del Cal – Consiglio delle Autonomie Locali. “Quello di Forza Italia in Provincia di Frosinone – continua Quadrini – rappresenta un risultato straordinario ed una bella dimostrazione di un partito che ha riacquisito il ruolo che certamente gli spetta. La grande maggioranza degli amministratori della nostra Provincia che ha premiato il centrodestra ha deciso di dare la preferenza ai candidati di Forza Italia” – dichiara Gianluca Quadrini- “Nella Fascia di Comuni tra 0 a 5000 abitanti il nostro candidato Giammarco Florenzani è risultato il più votato tra gli amministratori della nostra provincia nella lista di centrodestra raccogliendo il consenso di 124 consiglieri comunali e risultando il terzo eletto nella lista con un totale di 163 consiglieri nell’intera Regione. Anselmo Rotondo è invece risultato nella nostra provincia il più votato tra gli amministratori da 5000 a 15000 abitanti non riuscendo ad essere eletto per pochissimi voti su base regionale. Un gioco di squadra e di unione che ha portato a grandissimo risultato. Come sempre uniti si vince. Questo largo consenso propone Forza Italia come la guida del centrodestra nelle elezioni provinciali del prossimo 22 Dicembre.” “Grazie a tutti i consiglieri e sindaci che ci hanno accordato la loro preferenza. – conclude Quadrini- Complimenti anche a tutti i candidati di Forza Italia, in particolare all’eletto sindaco di Allumiere, Luigi Landi e ad Vincenzo Petroni.” così in una nota Gianluca Quadrini, Presidente del Consiglio Provinciale.

Comunicato stampa – foto archivio