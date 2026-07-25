L’Amministrazione Querqui accoglie il neo direttivo della rete di imprese “Contea di Ceccano”

Federica Maura, delegata al Commercio, ha riunito gli iscritti per l’elezione del nuovo Comitato di Gestione. Si vuole coinvolgere tante altre attività in un piano di rigenerazione commerciale e urbana.

L’Amministrazione Querqui accoglie il nuovo Comitato di Gestione della rete di imprese “Contea di Ceccano”. Sono stati eletti Andrea Ruggeri (presidente), Adriano Papetti (vicepresidente), Michael De Santis (segretario) e Mario Sodani (consigliere).

La riunione per il rinnovo dei vertici è stata introdotta e presieduta dalla consigliera comunale Federica Maura, delegata al Commercio e Attività Produttive, impegnata da oltre un anno con il sindaco, Andrea Querqui, nel rilancio del sodalizio.

«Vogliamo rafforzare la Rete di Imprese – dichiara il sindaco Querqui – e non può che avvenire attraverso il massimo coinvolgimento delle stesse attività economiche locali. Soltanto attraverso la partecipazione dei diretti interessati si potrà strutturare un progetto organico da presentare in risposta al bando regionale per il finanziamento dei programmi relativi alle reti di imprese tra attività economiche su strada. Si possono richiedere fino a 80mila euro per il consolidamento del tessuto economico e la rigenerazione del centro urbano».

«L’intenzione – dichiara la consigliera Maura – è quella di far sì che la rete di imprese funga da collante, sia tra i commercianti che tra loro e l’amministrazione comunale, per creare una connessione attiva e partecipata che possa aiutare in un percorso di sostegno e collaborazione alle attività commerciali. La rete sarà un punto d’incontro partecipato, aperto a tutti i commercianti che vorranno aderire e contribuire alla definizione del progetto generale».