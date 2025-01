L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE INVESTE 59 MLN DAL PNRR PER L’EDILIZIA SCOLASTICA E LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE

La Provincia di Frosinone continua a impegnarsi per migliorare le infrastrutture scolastiche grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con un investimento totale di 59 milioni di euro, l’Amministrazione provinciale guidata dal Presidente Luca Di Stefano ha avviato un programma di interventi mirato a garantire edifici scolastici sicuri, moderni e funzionali.

“Investire sull’edilizia scolastica significa investire sul futuro dei giovani e sullo sviluppo del territorio. Grazie ai fondi del PNRR, stiamo trasformando le scuole provinciali in luoghi sicuri, innovativi ed efficienti dal punto di vista energetico. È un lavoro che non si limita a rispondere alle emergenze ma pone solide basi per il futuro, assicurando ai nostri studenti ambienti di studio all’altezza delle sfide del domani. La scuola, infatti, rappresenta il cuore della crescita culturale, sociale ed economica del territorio, ed è nostro dovere offrire agli studenti e al personale scolastico ambienti moderni e accoglienti”, ha dichiarato il Presidente.

UN PIANO D’AZIONE STRAORDINARIO

Dei 59 milioni di euro intercettati, 55 milioni e 600 mila euro sono stati destinati alla messa in sicurezza e alla riqualificazione degli edifici scolastici. I progetti finanziati includono:

– IIS Bragaglia di Frosinone: messa in sicurezza dell’edificio scolastico (941.796,39 euro).

– IIS Alighieri di Anagni: messa in sicurezza e adeguamento antincendio (1.280.000 euro).

– Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni: messa in sicurezza e adeguamento antincendio (2.300.000 euro).

– Liceo Scientifico Pietrobono di Alatri: messa in sicurezza e adeguamento antincendio (520.000 euro).

– IIS Alberghiero di Ceccano: messa in sicurezza e adeguamento antincendio (1.290.500 euro).

– IIS Pertini di Alatri: messa in sicurezza e realizzazione scale antincendio (520.000 euro).

– IIS Magistrale Turriziani di Frosinone: messa in sicurezza (737.500 euro).

– IIS Tulliano di Arpino: adeguamento sismico con due finanziamenti (1.545.901,24 euro dal PNRR e 915.172 euro dal Fondo Opere Indifferibili).

– IIS Pontecorvo: demolizione e ricostruzione con ampliamento (1.301.086,40 euro dal PNRR e 574.405,50 euro dal Fondo Opere Indifferibili).

– Casaleno, Frosinone: realizzazione di un nuovo edificio scolastico (9.500.000 euro dal PNRR e 1.861.399,53 euro dal Fondo Opere Indifferibili).

– ITIS Don Morosini di Ferentino: completamento lavori con due finanziamenti (2.500.000 euro dal PNRR e 1.255.334,18 euro dal Fondo Opere Indifferibili).

– IIS Angeloni di Frosinone (Agrario): completamento messa in sicurezza sismica (2.448.031 euro).

– Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Sora: adeguamento sismico e messa in sicurezza (4.417.512,34 euro dal PNRR e 1.762.861 euro dal GSE).

– ITIS Majorana di Cassino: realizzazione di un campo sportivo polivalente (213.150 euro).

– ITIS Galileo Galilei di Pontecorvo: realizzazione di una palestra (1.800.000 euro).

– Ex Paolini di Ferentino: recupero dell’edificio tramite sostituzione edilizia (7.000.000 euro).

– Ex Ospedale IIS Liceo Scientifico Tulliano di Arpino: adeguamento sismico (8.610.500 euro dal PNRR e 1.140.280,90 euro di cofinanziamento provinciale).

– IIS Nicolucci-Reggio di Isola del Liri: adeguamento sismico (13.231.164 euro dal PNRR e 255.481,13 euro di cofinanziamento provinciale).

SPORT E SICUREZZA IDROGEOLOGICA

Il programma prevede anche 1,6 milioni di euro destinati al potenziamento delle infrastrutture sportive, con interventi come la palestra dell’IIS San Benedetto di Cassino, e 800.000 euro per opere di mitigazione del rischio idrogeologico a Settefrati.

“Questi risultati straordinari sono il frutto di una visione strategica e di una capacità amministrativa che ha saputo intercettare risorse importanti. Ogni euro investito rappresenta un passo avanti per il nostro territorio. Grazie ai fondi del PNRR, abbiamo dato una risposta concreta alle necessità delle scuole, puntando su adeguamento sismico, efficientamento energetico e riqualificazione degli spazi. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a questo successo, dai tecnici provinciali agli enti sovraordinati, che hanno dimostrato grande sensibilità verso le nostre esigenze. Siamo orgogliosi di poter garantire a studenti, docenti e famiglie strutture all’avanguardia, sicure e funzionali”, ha concluso il Presidente Di Stefano.