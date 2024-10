L’amministrazione Di Stefano centra un nuovo obiettivo del PNRR: oltre 1.7 mln di euro per la nuova mensa “Achille Lauri”

L’Amministrazione comunale di Sora, guidata dal Sindaco Luca Di Stefano, continua a raccogliere i frutti del proprio impegno progettuale, centrando un altro importante obiettivo nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Grazie alla capacità di intercettare fondi e mettere in atto una visione strategica per il futuro della città, l’Amministrazione Di Stefano ha ottenuto un finanziamento di un 1.754.400,00 euro per la realizzazione di una nuova mensa scolastica presso la Scuola “Achille Lauri”.

Questo importante finanziamento, inserito nell’ambito della Missione 4 del PNRR – Istruzione e Ricerca – Componente 1, mira a potenziare l’offerta dei servizi educativi, a partire dagli asili nido fino alle università, con particolare attenzione all’estensione del tempo pieno e delle mense scolastiche. Lo annunciano il Sindaco Di Stefano, la Consigliera delegata al PNRR Maria Paola D’Orazio e la Consigliera delegata all’Istruzione Francesca Di Vito.

“Questo risultato è un segnale tangibile del nostro impegno a favore delle giovani generazioni. La scuola rappresenta non solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio dove i nostri ragazzi trascorrono molte ore della giornata, e per questo è fondamentale garantire loro una crescita sana e una preparazione culturale completa” hanno dichiarato il sindaco Luca Di Stefano. “La nuova mensa scolastica presso la Scuola Achille Lauri sarà uno spazio moderno e funzionale, in grado di rispondere alle esigenze degli studenti e delle loro famiglie. Con questo progetto stiamo onorando il nostro impegno preso con i cittadini, prestando particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione”.

L’Amministrazione Di Stefano sta progressivamente realizzando gli obiettivi fissati, dimostrando una costante attenzione alla qualità dei servizi offerti, soprattutto in ambito scolastico. Il sindaco ha inoltre voluto ricordare che già da tempo il Comune di Sora ha adottato l’utilizzo di prodotti biologici nelle mense scolastiche, sottolineando l’importanza di fornire ai bambini pasti sani e genuini.

“Vogliamo garantire che i nostri ragazzi non solo ricevano la migliore istruzione possibile, ma che abbiano anche accesso a pasti sani e bilanciati, perché il benessere parte anche da ciò che mangiano a scuola. La scelta di utilizzare prodotti biologici è un segnale di attenzione per la loro salute e per l’ambiente” ha concluso Di Stefano.

