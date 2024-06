L’Agon Fight Team di Broccostella regala momenti di spettacolo al campionato italiano Federkombat di MMA

In occasione del Rimini Wellness, domenica scorsa si è disputato il torneo valido per la nuova edizione del campionato italiano Federkombat di Mixed Martial Arts.

Presente alla manifestazione l’Agon Fight Team di Broccostella (FR) capitanata dal coach Luca Rocca il quale ha dichiarato di sentirsi fiero dei propri ragazzi per i traguardi ottenuti.

I giovani atleti hanno tutti conquistato il podio.

Samad Loutfi ha combattuto nei seniores -77Kg e dopo due durissimi match ha conquistato un terzo posto.

Il giovane Stefano Ciatti, 17 anni -70kg ha conquistato il podio nazionale vincendo tutti i suoi match, per finire in bellezza con un bellissimo k.o. in finale; ancora un diciassettenne a salire sul podio, Alessandro Catallo, che ha vinto tutti i match per sottomissione prima del limite e conquistando un meritatissimo secondo posto; primo posto anche per Danilo Tersigni -57 seniores.

Il 15enne Giacomo Calicchia ­+77 kg, l’atleta più giovane della palestra, si è confermato campione d’Italia vincendo tutti i match in maniera netta, regalando ai presenti un vero e proprio spettacolo.

“La strada che i ragazzi devono percorrere è ancora lunga – ha dichiarato Rocca – ma sono fiero dei traguardi raggiunti dai miei ragazzi. Il campionato che abbiamo appena affrontato vede coinvolti atleti provenienti da team di alto livello e per questo mi ritengo più che soddisfatto dei risultati ottenuti.

È doveroso da parte mia – continua Luca Rocca – ringraziare l’head coach dell’Aurora mma Lorenzo Borgomeo, che ha accolto la palestra Agon Fight team nel suo network, supportandomi nella mia crescita personale e soprattutto per aver dato ai ragazzi tantissime opportunità di partecipare a stage, gare, eventi, campi di formazione sia in Italia che all’estero”.

COMUNICATO STAMPA