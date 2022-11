Lago di Canterno, Marucci (Pres.Parco):” in arrivo fitodepurazione e passerella panoramica sul lago”

Un nuovo straordinario intervento per la crescita e la valorizzazione della Riserva Naturale di Canterno è in arrivo. Dopo l’inaugurazione della pista circumlacuale, le aree attrezzate per il pic nic, i lavori di pulizia delle sponde e l’apertura del noleggio bici che hanno portato migliaia di visitatori da tutta Italia presso l’area naturale, ecco l’impianto di fitodepurazione lagunare con sbarramento. Un progetto innovativo, che servirà ad effettuare la fitodepurazione delle acque del Lago con evidenti benefici sul piano ambientale e della sostenibilità; servirà a collegare le due ciclabili con la passerella di attraversamento in prossimità di Corniano per nuove visuali mozzafiato all’interno del Lago e una mobilità ancora più moderna; il progetto alimenterà e incrementerà la zona umida di rilevante valore naturalistico.

“Prosegue – ha spiegato il Presidente del Parco Bruno Marucci, fautore di tanti interventi per il Lago – quella che tanti cittadini e appassionati stanno definendo la rivoluzione della Riserva Naturale: un nuovo progetto che avrà la triplice funzione di tutelare l’ambiente, offrire nuove possibilità ai fruitori grazie ad un ulteriore intervento sulla mobilità, salvaguardare le acque del Lago e le biodiversità. Un’area sulla quale, di concerto con la Regione Lazio, abbiamo concentrato diversi investimenti e i risultati sono stati evidenti: migliaia sono i turisti che si sono riversati sul Lago di Canterno con grandi benefici anche per le economie locali. Ma non vogliamo fermarci e continueremo ad investire: Canterno sarà sempre più il fulcro per il turismo locale. Una straordinaria realtà che va tutelata ogni giorni in assoluta sintonia con la natura circostante. Grazie alla Regione, alle amministrazioni locali e a quanti hanno collaborato per raggiungere questi importanti risultati”.

