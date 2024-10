Lago di Canterno – Fare Verde Provincia di Frosinone consegna gli alamari alle sue Guardie Zoofile

In occasione della settimana dedicata al pianeta Terra, i volontari di Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV in collaborazione di Fare Verde Provincia di Frosinone APS hanno reso omaggio ad una piccola porzione di territorio della Riserva naturale del lago di Canterno portando a compimento quanto prefisso.Difatti sono state svolte attività che hanno riguardato la messa in sicurezza delle parti divelte delle staccionate lignee dell’area Pic-nic e la cura del verde effettuando anche la raccolta dei rifiuti presenti.La pausa pranzo, meritata, è stata una vera e propria gioia, non solo per il buon cibo, ma soprattutto per la gioia di condividere pensieri e propositi futuri anche con coloro che si sono uniti partecipando alla nostra giornataVedere l’ammirazione delle persone che frequentano questo luogo, per noi volontari è una grande gioia.La giornata è stata anche l’occasione per il dott. Marco Belli, presidente della Fare Verde Provincia diFrosinone APS di consegnare gli alamari alle proprie guardie prefettizie zoofile/ambientali, un servizio che va ad aggiungersi alle già presenti figure Regionali di Fare Verde Gruppo Fiuggi ODV. La sinergia tra associazioni è sicuramente una delle priorità per fare squadra e raggiungere obiettivi finalizzati alla cura e la tutela degli animali e dell’ambiente. Un sentito Grazie a tutti i partecipanti, grandi e piccini.

