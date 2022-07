Lago di Canterno, Battisti: “Inaugurazione pista ciclopedonale grande traguardo”

“Era una delle mie priorità quando ho deciso di candidarmi: fare della nostra Provincia una destinazione turistica capace di valorizzare e mettere a sistema tutte le risorse.

Dal momento dell’elezione abbiamo lavorato in questa direzione costruendo gli strumenti per rendere concreta questa visione. Ne sono testimonianza, solo per fare alcuni esempi, le realtà di Trisulti, delle Grotte di Pastena, Collepardo e Falvaterra.

L’inaugurazione dei primi sei chilometri di pista è un grande traguardo”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali, in merito alla inaugurazione con il Presidente Zingaretti dei primi sei km di pista ciclopedonale nel Lago di Canterno.

“Attraverso la collaborazione con l’Amministrazione provinciale ed i privati – spiega – si procederà con i tratti mancanti in territorio del Comune di Ferentino. La pista ciclopedonale, la cui ideazione risale a diverso tempo fa, vede oggi la luce grazie al lavoro che dal 2018 ad oggi ha consentito di trovare le risorse e avviare la collaborazione con Enel al fine sbloccare tutte le criticità presenti, favorendo l’avvio dei lavori e la realizzazione di una infrastruttura strategica che rappresenta un nuovo ed ulteriore segmento turistico per tutto il comprensorio. La pista insieme al tratto urbano di Fiuggi i cui lavori partiranno a settembre e al tratto Fiuggi- Paliano, sarà tra le più lunghe d’Europa.

In queste settimane stiamo ricevendo riscontri positivi e apprezzamenti dalle associazioni, dagli albergatori della città termale, dai Sindaci e dai cittadini, segno che l’investimento sul turismo fatto dalla Regione in questi anni, è stato recepito e sta trasformando il volto del nostro territorio. Sarà ora importante promuovere questa infrastruttura e mettere a sistema le risorse economiche per la manutenzione dei tratti che non sono gestiti dal Parco. Continuiamo il nostro lavoro nella convinzione che anche dallo sviluppo turistico passi il rilancio della Provincia di Frosinone. Ringrazio il presidente Zingaretti e il presidente del Parco Marucci per questo risultato”.

COMUNICATO STAMPA