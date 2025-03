Ladri in casa di Gian Franco Schietroma: il Frusinate ostaggio della criminalità?

Un nuovo episodio di criminalità ha scosso il Frusinate: l’abitazione di Gian Franco Schietroma, noto esponente del PSI e segretario regionale del partito ed ex parlamentare, è stata presa di mira dai ladri nella notte.

Il furto mentre la famiglia cenava

I malviventi hanno agito con audacia e tempismo. Approfittando della presenza della famiglia Schietroma al piano terra che stava cenando, i ladri si sono introdotti nelle camere da letto del piano superiore. Qui hanno avuto tutto il tempo di rovistare ovunque, mettendo a soqquadro le stanze e sottraendo oro e preziosi per un valore ancora da quantificare.

Solo una volta saliti al primo piano per andare a dormire, i familiari si sono resi conto dell’accaduto. È stato lo stesso Schietroma ad allertare i Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Criminalità in aumento: cittadini esasperati

Questo episodio si inserisce in un quadro sempre più allarmante per la sicurezza nel Frusinate. La scorsa notte, infatti, è stata solo una delle tante segnate da furti e tentativi di effrazione. Numerose sono state le segnalazioni al 112 da parte di cittadini che hanno notato movimenti sospetti o si sono ritrovati vittime di intrusioni nelle proprie abitazioni.

La questione della sicurezza è ormai diventata un’emergenza per il territorio. I residenti si sentono sempre più vulnerabili, mentre bande organizzate sembrano agire con un senso di impunità preoccupante. I controlli delle forze dell’ordine, seppur intensificati, sembrano non bastare a fermare questa ondata di criminalità.

Quali risposte dalle istituzioni?

Il caso Schietroma non è isolato, ma rappresenta l’ennesima conferma di una situazione che necessita di una risposta immediata. Cosa si sta facendo per garantire maggiore sicurezza ai cittadini? Servono misure più efficaci, un rafforzamento della sorveglianza e una strategia chiara per contrastare questi fenomeni.

Nel frattempo, cresce la paura tra gli abitanti del Frusinate, che si trovano costretti a convivere con il timore che la propria casa possa essere la prossima nel mirino dei ladri.