Questa notte malviventi in azione a Ceccano al Conad in via per Frosinone. I banditi sono entrati forzando una serranda a volto coperto portando via la cassaforte del supermercato. I ladri successivanente hanno fatto perdere le tracce fuggendo a bordo di un’auto e di un furgone, il bottino del furto e’ ingente. Sono in corso le indagini da psrte dei Carabinieri per risalire agli autori del furto.

foto archivio