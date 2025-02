Ladri Hi Tech sorpresi dalla Polizia di Stato a rubare nei veicoli in sosta presso l’Area di Servizio La Macchia

Nei giorni scorsi, sull’autostrada A/1, gli agenti della Polizia di Stato di Frosinone, in particolare della Sottosezione Polizia Stradale, procedevano alla denuncia di due persone responsabili di furto sulle autovetture parcheggiate presso l’Area di Servizio La Macchia, utilizzando una apparecchiatura JAMMER.

Il JAMMER è un dispositivo elettronico che, emettendo onde radio ad alta frequenza, interferisce con i segnali dei telecomandi delle auto così da impedire alle chiusure centralizzate dei veicoli di chiudersi. In pratica, è un disturbatore di frequenze che il ladro punta verso l’auto mentre il proprietario si allontana.

Proprio così hanno agito i due uomini che, aggirandosi tra le auto in sosta e utilizzando il dispositivo JAMMER, inibivano i telecomandi dei veicoli di diversi malcapitati, che convinti di aver chiuso la vettura, si recavano all’interno dell’autogrill mentre nel frangente i due si introducevano nel mezzo per asportare gli oggetti lasciati incustoditi.

I due ladri, sorpresi e trovati in possesso del dispositivo, sono stati denunciati all’autorità giudiziaria

Inoltre nei loro confronti è stata avanzata la misura di prevenzione personale del D.AC.UR, (Daspo Urbano) emesso dal Questore di Frosinone, ovvero il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e nello specifico dell’Area di Servizio in questione.

È obbligo rilevare che gli indagati, sono, allo stato, solamente indiziati di delitto e la loro posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, gli stessi saranno, eventualmente, riconosciuti colpevoli, in maniera definitiva, del reato ascritto loro. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO