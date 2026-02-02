Ladri entrano in casa, il gatto scappa e muore investito

Una storia dolorosa quella che arriva da Anagni, dove un furto in abitazione ha avuto conseguenze devastanti non solo per i proprietari, ma anche per il loro animale domestico.Nella serata del 25 gennaio scorso, dei ladri si sono introdotti in un appartamento in zona Osteria della Fontana, forzando una finestra e facendo irruzione all’interno dell’abitazione. Secondo quanto raccontato dai residenti, i malviventi sono riusciti ad entrare nonostante l’allarme e la porta chiusa. Nel trambusto, il gatto di famiglia, Whisky, un animale domestico di circa due anni e mezzo, è fuggito spaventato, non facendo più ritorno.I proprietari, Beatrice e il suo compagno, hanno trovato la casa con le finestre aperte e le chiavi ancora inserite: un chiaro segno dell’effrazione. Nonostante non avessero visto i ladri portare via nulla di particolarmente prezioso, l’episodio li ha segnati profondamente e sono intervenuti i Carabinieri per consentire la denuncia.Nei giorni successivi al furto, la coppia ha cercato avidamente Whisky appendendo volantini e chiedendo aiuto sui social. Purtroppo, la mattina del 27 gennaio, lungo la via Casilina, circa un chilometro dalla loro abitazione, hanno trovato il corpo senza vita del gatto, investito da un’auto. Il ritrovamento ha spezzato il cuore ai proprietari, che hanno deciso di affidare il corpo dell’animale a un’agenzia funebre per animali, organizzando così la cremazione e portando Whisky a casa in un’urna.Beatrice ha raccontato con commozione come Whisky fosse un gatto solito restare vicino alla casa e mai allontanarsi per così tanto tempo. Il trauma della fuga e il tragico esito dell’investimento hanno colpito profondamente la famiglia. Alcuni commenti emersi anche sui gruppi locali sottolineano il senso di impotenza di fronte a episodi criminali che, pur non portando danni materiali immediati, provocano sofferenze emotive difficili da superare.

Correlati