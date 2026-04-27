L’Accademia di Belle Arti di Frosinone protagonista a Roma dell’evento forma 2026

L’8 e 9 maggio, presso il Centro Congressi la Nuvola, andrà in scena la seconda edizione dell’evento dedicato alla formazione e alla creatività nel sistema moda. “Identità contemporanea: l’abito, le community e il riconoscersi” è il tema di quest’anno.

Dopo il grande successo della prima edizione, che ha registrato la partecipazione di oltre 25.000 studenti e la presenza di ospiti dirilievo internazionale come Domenico Dolce e Giancarlo Giammetti, torna FORMA che quest’anno annovera tra gli Istituti di formazione del settore, protagonisti dell’evento, l’Accademia di Belle Arti di Frosinone. L’appuntamento è fissato per l’8 e il 9 maggio 2026 presso il Centro Congressi La Nuvola, che ospiterà la seconda edizione dell’evento dedicato alla formazione nel settore moda.

FORMA si conferma come un progetto condiviso che riunisce le principali istituzioni accademiche della Capitale e della Regione Lazio, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e promuovere le arti creative. Nato dalla collaborazione tral’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, l’Assessorato allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio e alcune tra le più prestigiose accademie di moda e design del territorio, l’evento si afferma come un punto di riferimento nel panorama nazionale, configurandosi come piattaforma di incontro, confronto e sperimentazione tra studenti, docenti e professionisti del settore.

Il tema dell’edizione 2026, “Identità contemporanea: l’abito, le community e il riconoscersi”, propone una riflessione sul ruolodella moda come linguaggio identitario e strumento di appartenenza, con un focus sulle subculture intese come spazi di aggregazione, condivisione e costruzione del sé.

Nel corso delle due giornate, il Centro Congressi La Nuvola si trasformerà in un laboratorio dinamico e multidisciplinare, dove gli studenti delle principali scuole di moda romane potranno confrontarsi, progettare e presentare i propri lavori, dando vita a un’esperienza immersiva che intreccia formazione, creatività e innovazione.

Attraverso un programma articolato di attività, FORMA mira a valorizzare il talento emergente e a rafforzare il dialogo tramoda e arti contemporanee, contribuendo allo sviluppo culturale e produttivo del settore.

Sono già aperte le iscrizioni ai talk (https://formamodaroma2026.eventbrite.it/). Il programma completo sarà annunciato nei prossimi giorni; tuttavia, alcuni ospiti sono già stati presentati in conferenza stampa, tra cui Maria Grazia Chiuri, Direttrice Creativa di Fendi, Sofia Balestra, Francesca Ragazzi, Head of Editorial Content di Vogue Italia, Ellen Hodakova Larsson, designer svedese e fondatrice del brand Hodakova, e Olivier Theyskens, stilista che ha guidato maison come Rochas, Nina Ricci e Theory.

Tra le principali novità di questa edizione, l’estensione degli spazi con l’utilizzo del piano inferiore rispetto all’Auditorium, cheospiterà lo Speaker Corner: un’area dedicata a incontri, presentazioni ed esibizioni. L’8 maggio sarà presente NiccolòFilippucci, reduce dalla vittoria a Sanremo Giovani, mentre il 9 maggio interverrà Lea Gavino, cantautrice e attrice.

Media partner dell’evento saranno Rai Radio 2 e Rai News 24, con RaiNews.it nel ruolo di content partner.

FORMA è promossa dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e dall’Assessorato alloSviluppo Economico della Regione Lazio, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo di Roma come polo di eccellenza nella formazione in ambito moda e design, favorendo sinergie tra istituzioni, territori e nuove generazioni di creativi.

L’evento rientra nel progetto “Roma Smart Tourism”, finanziato dal Ministero del Turismo nell’ambito del fondo destinato aicomuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica che ospitano siti riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità.

La presentazione ufficiale si è svolta mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 11:30 presso la Sala delle Bandiere in Campidoglio, nelcorso di una conferenza stampa alla presenza dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato e della Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Lazio Roberta Angelilli, insieme alle accademie coinvolte nel progetto:

Accademia Costume & Moda

Accademia del Lusso

Accademia di Belle Arti di Roma Accademia di Belle Arti diFrosinone

Accademia Internazionale d’Alta Moda e d’Arte del Costume Koefia

Accademia Italiana

IED – Istituto Europeo di Design

MAM – Maiani Accademia Moda

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti

RUFA – Rome University of Fine Arts

Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale:

“Roma si conferma la capitale italiana della formazione di nuovi talenti per la moda. Dopo il successo dello scorso anno con la partecipazione di oltre 25 mila studenti, con ‘Forma 2026’ siamo pronti ad alzare ulteriormente l’asticella e coinvolgere semprepiù studenti, appassionati, personaggi internazionali, aprendoci anche alla musica. Siamo orgogliosi che ormai sia diventata unanormalità unire le principali accademie di Roma e del Lazio in un progetto comune. Vogliamo valorizzare i nostri ragazzi e lanostra città, che è tornata a essere un punto di riferimento nella moda grazie a un lungo lavoro iniziato nel 2021 e a una strategiaprecisa. Ringrazio tutti i relatori dei talks che hanno accettato di confrontarsi, dialogare e incontrare i nostri giovani che avrannol’occasione di mostrare le proprie creazioni. Con questo evento vogliamo farli emergere e incentivarli a credere nei propri sogni: chi studia e si impegna deve avere un futuro qui, senza essere costretto a cambiare città o paese. Ringrazio la Regione Lazio che, come l’anno scorso, ha accettato di condividere un progetto che porterà benefici a tutti. Roma deve essere la cittàdelle opportunità, la città dei giovani, che non sono il futuro ma sono il presente“.

Roberta Angelilli, Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria e Internazionalizzazione della Regione Lazio:

“La moda è un pilastro dell’artigianato artistico del Lazio che ha espresso grandissime personalità di livello internazionaleportando avanti una straordinaria innovazione, unica al mondo. La moda è il Made in Italy per eccellenza e FORMA è una prestigiosa vetrina della creatività e del talento cardini della filiera della moda. In totale, al 31 dicembre 2025, le imprese riconducibili al sistema moda sono quasi 20.000 nel Lazio di cui oltre 14.000 a Roma, con un export che supera 1 miliardo di euro. Il piano regionale dell’artigianato per la prima volta ha riservato alla moda 1,2 milioni di euro in contributi a fondo perduto e sostegno al credito. Inoltre, è stato attivato un laboratorio di creazione d’impresa dedicato ai giovani talenti ed avviate azioni di diplomazia economica e matchmaking con operatori dell’industria tessile europei e internazionali, ampliando le opportunità del piano di internazionalizzazione che consente la partecipazione ad eventi prestigiosi e di respiro planetario.FORMA è uno dei progetti speciali della strategia che mira a consolidare nella Capitale e in tutto il Lazio settori chiave e di eccellenza” ha dichiarato la vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli.

Stefania Di Marco, Direttrice dell’Accademia di Belle Arti di Frosinone, nel suo intervento ha ringraziato vivamente le Istituzioni per il prezioso invito ed ha dichiarato “Per la nostra Accademia questa è la prima edizione, lo scorso anno non eravamo presenti e questo invito riveste per noi una particolare importanza. Oltre all’impegno c’è una grande curiosità perché, non avendo vissuto la prima edizione, non abbiamo idea di cosa ci aspetti, ma siamo pronti a partire e a partecipare con grande entusiasmo. La nostra – ha proseguito – è un’Accademia di provincia ma non provinciale: abbiamo circa 850 studenti e il Corso di Fashion Design è per noi molto importante, contando circa 250 studenti che, concluso il ciclo di studi, riescono sempre a trovare occupazione nel settore della moda. Queste coinvolgenti esperienze, che vanno al di là della didattica quotidiana, costituiscono per gli studenti un importantissimo valore aggiunto. I nostri ragazzi – ha concluso – sono felicissimi di partecipare a Forma. Si sono preparati tanto, stanno lavorando con passione e non vediamo l’ora di essere parte attiva di questo straordinario progetto”

Per partecipare:

https://formamodaroma2026.eventbrite.it/

Per informazioni:

info@attrazioneroma.it