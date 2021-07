LA VOCE DELLA TERRA 2021: Salvador Sobral in concerto a Scheggino

SALVADOR SOBRAL

Straordinario talento, nato a Lisbona ma formatosi negli Stati Uniti e a Barcellona, dove ha studiato jazz nella prestigiosa scuola Taller de Músics, Salvador Sobral si è stabilito nuovamente in Portogallo dalla fine del 2014 per dar vita a numerosi progetti musicali. Ha cominciato come cantautore e ha intrapreso un percorso artistico ispirandosi a figure come quella di Chet Baker, subendo il fascino della bossa nova e dei dolci suoni dell’America Latina. In Portogallo, Salvador Sobral ha iniziato a collaborare con i protagonisti della scena jazz nazionale e da questi incontri è nato l’album Excuse me (2016) a cui hanno fatto seguito

Paris, Lisboa (2019) e Alma nostra (2020). Il momento di svolta della sua carriera è tuttavia giunto quando Luísa Sobral – sua sorella – gli ha suggerito di partecipare al Festival da canção portoghese, interpretando il brano Amar pelos dois, con cui vincerà addirittura l’edizione 2017 dell’Eurovision Song Contest. Dopo un serio problema di salute, che lo ha tenuto lontano dai concerti per molti mesi, Sobral è tornato sul palco alla finale dell’Eurovision Song Contest 2018, a Lisbona, accanto al suo idolo, Caetano Veloso.

Attualmente è impegnato in una tournée europea.

salvadorsobral.org

