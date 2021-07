LA VOCE DELLA TERRA 2021: Pilar in concerto a Scheggino

PILAR

“Luna in Ariete” (2019) è il quarto album di inediti di Ilaria Pilar Patassini. A distanza di quattro anni dalla pubblicazione dell’ultimo disco – “L’Amore è dove vivo” (2015) – Pilar si rimette in gioco e fa uscire allo scoperto la sua natura di cantautrice, con canzoni che mettono al centro una vocalità più asciutta e un suono narrante, crepuscolare e nudo. Il suo percorso artistico si intreccia da sempre con il jazz, la canzone d’autore e la poesia.

Nei suoi brani Pilar parla anche di amore, di maternità, di Italia e di attualità. L’album è stato registrato in presa diretta in tre sessioni dal vivo tra dicembre 2017 e marzo 2018 proprio durante la sua gravidanza. La produzione artistica è firmata insieme a Federico Ferrandina, chitarrista e arrangiatore. Ora “Luna in Ariete” è di nuovo un concerto dove la protagonista è cantante e voce recitante, con una regia e un percorso narrativo. Il programma prevede tutti

i brani tratti dall’ultimo album, incorniciati dai pezzi più significativi dei lavori precedenti.

Pilar ha collaborato tra gli altri con Bungaro, Pacifico, Mauro Ermanno Giovanardi, Franco Piana, Joe Barbieri, Tony Canto, Gianluigi Trovesi, Tim Ries (Rolling Stones).

pilar.it

