LA VOCE DELLA TERRA 2020 inaugura con il concerto di ACCORDI DISACCORDI

Inaugura il primo agosto con un concerto gratuito nella piazza principale del borgo di Scheggino, in provincia di Perugia, la manifestazione LA VOCE DELLA TERRA, organizzata per il s4condo anno consecutivo dall’Associazione Visioninmusica, con la direzione artistica di Silvia Alunni.

Sarà il gruppo Accordi Disaccordi ad esibirsi sul palco alle ore 21:30, un Trio “hot Italian swing” molto attivo nel panorama musicale nazionale e internazionale che trae ispirazione dal celebre chitarrista Django Reinhardt (1910-1953) e dal gipsy jazz, genere che ripropone in chiave moderna i classici del jazz manouche degli anni Trenta.

Attualmente formato dai chitarristi Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi e dal contrabbassista Dario Scopesi, il gruppo nasce nel 2012 ed ha all’attivo quattro album: Bouncing Vibes (2013), Swing Avenue (2015), Live Tracks (2016) – una raccolta di registrazioni in studio, con numerosi artisti ospiti – e l’omonimo Accordi Disaccordi (2017). Quest’ultimo lavoro contiene esclusivamente repertorio originale da cui emerge un connubio di stili e generi sapientemente dosati: melodie dal sapore classico, sonorità latine, influenze blues, progressive e funky, oltre ad includere evocative ballad di atmosfera cinematografica. In meno di 10 anni di attività, la formazione si è esibita dal vivo in un’infinità di occasioni (si contano più di 2.000 concerti con tournée in Turchia, Grecia, Russia, Stati Uniti e Australia) e ha partecipato a molteplici edizioni di Umbria Jazz, Torino Jazz, Festival Django Reinhardt di Samois-sur-Seine, Bentivoglio Manouche Festival di Bologna e Festival Jazz di Mosca. Grazie alla versatilità e alla vena sperimentale da cui è animato, Accordi Disaccordi vanta anche eccellenti collaborazioni artistiche con Angelo Debarre, Florin Niculescu, Gonzalo Bergara, Adrien Moignard, Jérémie Arranger, Dmitry Kuptsov, Natalya Skvortsova, Giacomo Smith ed Emanuele Cisi.

Maggiori informazioni al sito accordidisaccordi.com/it

COMUNICATO STAMPA