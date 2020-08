LA VOCE DELLA TERRA 2020 – Fantomatik Orchestra (Spoleto, 4 settembre)

Pomeriggio di grande intrattenimento nel centro storico di Spoleto per il nuovo appuntamento della manifestazione LA VOCE DELLA TERRA organizzata dall’Associazione Visioninmusica con la direzione artistica di Silvia Alunni ed improntata alla valorizzazione culturale e turistica della Valnerina attraverso eventi diversificati, in programma fino a ottobre.

Venerdì 4 settembre è di scena la Fantomatik Orchestra, un progetto musicale nato in Toscana nel 1993 come gruppo funky, soul e rhythm’n’blues, con influenze etno, pop e dance e che, nel 2001, diventa una vera e propria marching band, sullo stile delle street band americane, composta da più di 14 musicisti e con un repertorio proteso alla ricerca costante di nuove sonorità e nuove idee. Nel corso degli anni, la Fantomatik Orchestra ha suonato per le strade e sui palchi di molte capitali sia italiane che internazionali; ha introdotto i concerti di grandi artisti, ha partecipato a trasmissioni, eventi teatrali e cinematografici, sviluppando un’identità originale, che non la fa assomigliare né alla tradizionale banda di paese, né alla classica street band o marching band all’americana. La cura degli arrangiamenti, la scelta del repertorio funk, rock, etno, prog, jazz, pop, la formazione strumentale, l’energia e la vitalità dei musicisti danno luogo ad uno spettacolo musicale unico che riesce a coinvolgere il pubblico non solo all’ascolto, ma anche alla danza e al movimento. La Fantomatik Orchestra porta la musica in casa, creando una relazione sociale capace di far condividere emozioni, sensazioni, stati d’animo.

Sito ufficiale:fantomatik.com

