La Vis Sora 11 maschile conquista tre punti preziosissimi in chiave salvezza

Dopo il turno di riposo della scorsa settimana, la Vis Sora conquista tre punti preziosissimi in chiave salvezza contro la diretta concorrente United Cominium per 1-0, a decidere la gara ad inizio ripresa è Ferri con un potente destro che toglie la ragnatela dall’incrocio dei pali. Era una partita sentita da ambo le parti, che poteva essere uno spartiacque per il proseguo della stagione; questa vittoria di misura consente ai bianconeri di scavare un solco importante di 5 punti sulla zona rossa della classifica che rappresentano una vera e propria boccata d’ossigeno in vista del match di Vallecorsa di sabato prossimo, prima della sosta pasquale.

Tre giri di lancette e la Vis Sora si rende subito pericolosa: punizione dal vertice dell’area di sinistra calciata da Careni, sulla respinta Raponi calcia tra le mani del portiere ospite. Nella prima frazione l’uomo più pericoloso è colui che si rivelerà l’MVP, infatti, in 3/4 circostanze Ferri sulla sinistra riesce a saltare l’uomo ma l’ultimo passaggio non è preciso per concretizzare in rete.

Nella ripresa i padroni di casa continuano a fare la partita e trovano la rete del vantaggio dopo appena 60 secondi, corner corto battuto da Ferri per Gismondi, palla che torna al numero 8 sorano che scaraventa un bolide sul quale Caira non può assolutamente arrivare. Le maggiori occasioni sono ancora una volta di marca bianconera ma in tre situazioni Careni davanti al portiere non è lucido per il raddoppio. Sull’unica incertezza difensiva a 20 minuti dal termine, i sorani rischiano di mandare in fumo l’ottima partita disputata: Todisco recupera palla e calcia a botta sicura ma il palo salva i bianconeri da una possibile beffa.

Come già detto, 3 punti d’oro per la Vis Sora che nel prossimo turno farà visita alla Polisportiva Vallecorsa con l’intento di provare a strappare un risultato positivo da questa difficile trasferta.

VIS SORA – UNITED COMINIUM . 1-0 (Ferri)

Vis Sora: Parravano; D’Ambrosio; Fiorini; Giovannone; Marchione; Iafrate; Gemmiti; Ferri; Ferri; Careni; Raponi. A disposizione: Prospero; Porretta; Tomassini; Vinci; Gismondi; Parisi; Abbate; D’Aqui; Petricca.

United Cominium: Caira; Broccoli; Cedrone; Cicchini; Cucchi; Franchi; Macioce; Tata; Viglietta; Tata; Todisco. A disposizione: Antonellis; Catricala; Cedrone; Diaby; Valente. All.Porretta.

Arbitro: sig. Luigi Iannettone (sez.Formia)

Risultati 20°giornata Seconda Categoria “Girone I”

Amatori Vallemaio – Folgore Amaseno 2-0

Gaeta 1931 – Pontecorvo 5-0

Nuova Sant’Angelo – Minturno 0-0

Real Sanvittorese – I Briganti 1-0

Solidale Formia – Esperia 0-4

Sporting Club Cassino – Polisportiva Vallecorsa 2-3

Vis Sora – United Cominium 1-0

Riposa Vindex Gaeta

Classifica

Real Sanvittorese 45

Amatori Vallemaio 44

Esperia 44

Gaeta 1931 36

Minturno 32

Folgore Amaseno 30

Nuova Sant’Angelo 30

Sporting Club Cassino 26

I Briganti 23

Polisportiva Vallecorsa 22

Pontecorvo 17

Vis Sora 15

Solidale Formia 10

United Cominium 10

Vindex Gaeta 6

Prossimo turno (1-2 aprile)

Esperia- Real Sanvittorese

Folgore Amaseno – Solidale Formia

I Briganti – Sporting Club Cassino

Minturno – Amatori Vallamaio

Polisportiva Vallecorsa – Vis Sora

Pontecorvo – Nuova Sant’Angelo

Vindex Gaeta – Gaeta 1931

Riposa United Cominium

