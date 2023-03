La vicepresidente della Provincia, Valentina Cambone, presente alla Cerimonia per il 79mo anniversario della distruzione di Cassino

La Vicepresidente della Provincia di Frosinone, Valentina Cambone ha presenziato questa mattina a Cassino alla cerimonia commemorativa del 79° anniversario della distruzione della città martire e alla cerimonia di Giuramento in forma solenne dei VFP1 del 2° Blocco 2022 dell’80° Reggimento Addestramento Volontari “Roma”.

Presenti le autorità civili e militari della Provincia di Frosinone.

«La distruzione della città di Cassino – ha detto Cambone – è una ferita ancora aperta non solo per gli abitanti della città, ma per l’intero territorio. La testimonianza e il ricordo perpetuo di questi avvenimenti deve essere una colonna portante, soprattutto per le nuove generazioni, su cui poggiare azioni future nel segno della pace, della tolleranza e della convivenza civile”.

“Il mio sincero in bocca al lupo, anche a nome del Presidente Luca Di Stefano – ha proseguito la vicepresidente Cambone – a tutte le ragazze e i ragazzi che questa mattina hanno prestato giuramento. Non possiamo che ringraziare l’esercito italiano per la capacità professionale e la fedeltà istituzione con cui è da oltre centosessanta anni al servizio della nostra nazione. Generosità, prontezza e lungimiranza contraddistinguono, quotidianamente, il lavoro degli uomini e delle donne del nostro Esercito”.

COMUNICATO STAMPA