La vicepresidente della Provincia, Valentina Cambone interviene al convegno “La strada è di tutti”

La vicepresidente della Provincia di Frosinone, Valentina Cambone ha partecipato ieri pomeriggio al convegno promosso da FIAB FROSINONE-Su2Ruote denominato “La strada è di tutti” presso il salone di rappresentanza di Palazzo Jacobucci.

Un evento patrocinato dall’Amministrazione provinciale e che ha avuto come scopo quello di aprire un dialogo con le realtà istituzionali del territorio, al fine di individuare le necessarie misure volte ad arginare la crescente incidentalità stradale. In sala anche il Prefetto, Ernesto Liguori e il Questore della Provincia di Frosinone, Domenico Condello. Il convegno si è dimostrato in perfetta sintonia con gli obiettivi della Provincia di Frosinone che, già da anni, è in prima linea sul tema, come dimostrano le tante attività avviate con lo scopo di pervenire al miglioramento delle condizioni della sicurezza stradale sul territorio provinciale. Fra le iniziative in campo, oltre a interventi di messa in sicurezza, anche una campagna di informazione e sensibilizzazione e una campagna di formazione, rivolte fra l’altro alla popolazione studentesca.

“La sicurezza stradale rappresenta una priorità assoluta – ha detto la vicepresidente Valentina Cambone a margine dell’iniziativa – e l’impegno dell’Amministrazione provinciale per aiutare gli enti e le associazioni a proteggere la vita dei cittadini è un obbligo verso tutto il territorio della Provincia di Frosinone. Ma la sicurezza stradale è anche una responsabilità condivisa, che riguarda tutti noi. Dobbiamo fare tutti la nostra parte, rispettando le regole del codice della strada e adottando comportamenti responsabili alla guida. Ringrazio la Fiab Frosinone – Su2ruote per averci coinvolto nell’organizzazione di questo evento. Promuovere l’educazione alla sicurezza stradale, in particolare tra i giovani e i neopatentati è fondamentale. Dobbiamo sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza di rispettare le regole del codice della strada e di adottare comportamenti responsabili alla guida. Solo insieme possiamo costruire una strada più sicura per tutti”.

COMUNICATO STAMPA