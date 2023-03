La Vicepresidente della Provincia di Frosinone, Valentina Cambone, presente al 72° Stormo per la consegna dei brevetti a due piloti dell’Arabia Saudita

La Vicepresidente della Provincia di Frosinone, Valentina Cambone, era presente in rappresentanza dell’Amministrazione provinciale, alla cerimonia di consegna dei brevetti da pilota di elicottero a due frequentatori dell’Arabia Saudita, presso l’aeroporto Moscardini del capoluogo. Cambone, nel porgere il saluto del Presidente Luca Di Stefano, ha ringraziato “il Comandante del 72° Stormo, Colonnello pilota Marco Boveri, per l’invito”. “Sono lieta di rappresentare il Presidente Di Stefano in occasione di un evento tanto importante quanto eccezionale per il nostro territorio, – ha aggiunto Cambone – a cui hanno preso parte una delegazione proveniente dall’Arabia Saudita e il Comandante della Scuole Aeronautica Militare – Terza Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea, Silvano Frigerio”. La Vicepresidente della Provincia di Frosinone ci ha tenuto anche ad evidenziare come l’evento di oggi abbia “dato risalto a livello internazionale a una realtà, quella del 72° Stormo, che è un vanto e una ricchezza per il nostro territorio provinciale e per tutto il Basso Lazio”.

COMUNICATO STAMPA