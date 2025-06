La verità fa paura: ecco perché la Rai taglia Report

ROMA – La notizia dei tagli decisi dalla Rai nei confronti di Report, storico programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci su Rai3, sta sollevando un’ondata di indignazione tra telespettatori, giornalisti e osservatori del mondo dell’informazione.

Si parla di riduzioni significative al budget destinato alla trasmissione, che da anni rappresenta uno dei pochi baluardi del giornalismo investigativo in Italia, capace di portare alla luce vicende scomode, scandali e zone d’ombra del potere. Tagli che rischiano di compromettere non solo la qualità, ma persino la possibilità stessa di realizzare inchieste approfondite, lunghe e complesse come quelle che hanno fatto la storia del programma.

In un momento in cui la politica appare sempre più insofferente verso le critiche, la scelta della Rai – servizio pubblico finanziato dal canone pagato da tutti i cittadini – suona come un segnale pericoloso.

Report non è solo una trasmissione televisiva: è un presidio di democrazia. È lo spazio dove il giornalismo d’inchiesta trova ancora voce, dove si possono fare domande scomode senza timore di censure preventive. Indebolirlo significa colpire direttamente il diritto dei cittadini a essere informati in modo critico e indipendente.

Il conduttore Sigfrido Ranucci ha già espresso grande preoccupazione per le conseguenze concrete di questi tagli. Un allarme condiviso da molti addetti ai lavori, consapevoli che fare giornalismo serio richiede tempo, risorse e libertà editoriale.

La speranza – condivisa da chi ha a cuore il valore dell’informazione – è che la Rai possa tornare sui suoi passi, ricordandosi che il vero servizio pubblico non si misura solo con l’audience, ma soprattutto con il coraggio di garantire pluralismo e verità.