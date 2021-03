La Velosport Ferentino impegnata in Abruzzo con gli Juniores e Allievi

Domenica impegnativa per la Velosport Ferentino che domani, sarà impegnata il Abruzzo, sia con i ragazzi Juniores, alla seconda gara stagionale, che con gli Allievi, all’esordio nel 2021.

Domani, domenica 28 marzo, il ciclismo giovanile sarà di scena ad Ancarano, provincia di Teramo, con le gare Allievi e Juniores rispettivamente nel Trofeo Bike Academy e al Trofeo Abmol.

In cabina di regia lo staff di Abmol Eventi del presidente Ezio Ferrozzi. Per tutti i partecipanti un percorso comune con continui sali e scendi di 5,2 chilometri con 9 giri per la categoria Allievi (partenza alle 9:30 di fronte al bar Fenice per il Trofeo Bike Academy) e 16 giri per la categoria Juniores (il via alle 14:30 per chi partecipa al Trofeo Abmol).

Un grosso in bocca al lupo ai ragazzi del presidente Walter Cardarilli e del direttore sportivo Mario Morsilli e un ringraziamento alle famiglie degli atleti, che seguiranno come previsto dal protocollo viste le normative governative per la pandemia, i propri ragazzi.

COMUNICATO STAMPA