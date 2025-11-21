La Valle del Tartufo: domani a Civitella Roveto il convegno sulla tartuficoltura

Civitella Roveto – Domani mattina, sabato 22 novembre, la sede della Segen (ex Comunità Montana) ospiterà il convegno dal titolo “La Valle del Tartufo – Il futuro della tartuficoltura nella Valle Roveto”. L’appuntamento, con inizio alle ore 10:30, vedrà la partecipazione di esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e operatori locali, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la coltivazione e la commercializzazione del tartufo.

Alla manifestazione prenderà parte anche il Vicepresidente della Regione Abruzzo e Assessore all’Agricoltura, Emanuele Imprudente, sottolineando l’importanza strategica del tartufo per lo sviluppo economico e turistico della Valle Roveto. La zona, già nota per la valorizzazione dell’olio extra vergine di oliva e della castagna, con le varietà autoctone Monicella e Roscetta, punta ora a promuovere il tartufo come nuova eccellenza del territorio, ancora ricca di potenzialità da sviluppare e mettere a sistema.

Al termine degli interventi, i partecipanti potranno partecipare a un aperitivo con degustazione a base di tartufo, occasione ideale per consolidare relazioni e apprezzare i sapori unici di questo pregiato prodotto.

L’evento è organizzato dai Comuni di Civitella Roveto e San Vincenzo Valle Roveto, in collaborazione con l’Associazione Tartufai Valle Roveto, e realizzato con il contributo della Regione Abruzzo – Dipartimento Agricoltura, Servizio Foreste e Parchi DPD021, nell’ambito del progetto “Interventi per la raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”, Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/572 del 4 agosto 2025.

Foto archivio

Correlati