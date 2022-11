La UOC di anatomia patologica della Asl di Frosinone premiata al congresso nazionale dell’AITIC

Anche quest’anno l’AITIC (Associazione Italiana Tecnici di Istologia e Citologia) Associazione Scientifica riconosciuta dal Ministero della Salute, ha rinnovato il suo appuntamento (XXIX congresso Nazionale) con il mondo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico di Anatomia Patologica ed il mondo dei professionisti sanitari che operano in team (biologi, patologi ed oncologi) con oltre 200 presenze.

La UOC di Anatomia Patologica della ASL di Frosinone, diretta dal Prof. Piero Luigi Alò, nel percorso di educazione continua in Medicina e l’attività di ricerca, posta in essere dalla Dirigenza Medica e dei Biologi senza mai dimenticare il prezioso contributo dei Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico ha partecipato con alcuni suoi collaboratori, producendo un proprio contributo.

Il progetto (Poster)

La sintesi del lavoro prodotto è rappresentata dal poster dal titolo “Valutazione di un sistema di backup per la gestione del campione istologico”, inserito in un percorso ben più vasto della gestione e mitigazione del rischio che riguardano:

i Campioni Istologici

i professionisti sanitari di Sala Operatoria

L’obiettivo del lavoro, era di verificare e valutare un prodotto commerciale, da impiegare quale procedura di backup, per preservare i campioni chirurgici (istologici) nella fase di conservazione e trasporto.

Le conclusioni sono giunte a seguito della preparazione e visione di centinaia di vetrini, analizzati per la morfologia cellulare e ed alla ricerca di molecole o strutture del compartimento intra ed extra cellulare.

Lo sforzo della UOC è stato premiato con il prestigioso riconoscimento della Commissione Scientifica e il GdL AITIC–Academy in collaborazione con la Fondazione Alessandra Bono quale “Miglior Poster 2022”.

COMUNICATO STAMPA