LA UIL FP DI FROSINONE VICINA AI VIGILI DEL FUOCO FERITI

In merito a quanto accaduto durante l’incontro di calcio Frosinone-Pescara, la UIL FP di Frosinone e la Uil Vigili del Fuoco intendono esprimere la propria piena solidarietà ai due operatori rimasti feriti a causa del lancio di un petardo. I tre Vigili del Fuoco sono attualmente sottoposti ad accertamenti medici per le lesioni riportate all’apparato uditivo.
Il Segretario Generale della UIL FP Frosinone, Maurizio Palombi, richiama l’attenzione sul valore del lavoro:
”Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza ai lavoratori coinvolti. Quanto accaduto allo stadio Benito Stirpe non può essere considerato un semplice incidente di percorso, ma un episodio che colpisce chi è impegnato quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini. Chi si reca al lavoro in contesti di ordine pubblico deve poterlo fare in condizioni di massima tutela: la sicurezza sul lavoro rimane una priorità assoluta che deve essere garantita in ogni circostanza”.
Sull’importanza della prevenzione e delle condizioni operative interviene Mario Pirri, Segretario della Uil Vigili del Fuoco:
”Siamo vicini ai nostri colleghi in questo momento difficile. Questo episodio riporta purtroppo l’attenzione sulle complessità che i Vigili del Fuoco affrontano ogni giorno, spesso aggravata da croniche carenze d’organico e turni particolarmente onerosi. È fondamentale che il rispetto per chi lavora torni a essere al centro di ogni evento pubblico. Confidiamo che le autorità, attraverso i sistemi di sorveglianza, possano fare piena luce sull’accaduto”.
Palombi e Pirri concludono ribadendo l’impegno sindacale per il miglioramento delle condizioni lavorative: “Continueremo a impegnarci per il potenziamento degli organici e per una reale tutela della salute di tutto il personale. Ai vigili del fuoco feriti va il nostro più sincero augurio di una pronta e completa guarigione”.