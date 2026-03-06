LA UIL FP DI FROSINONE VICINA AI VIGILI DEL FUOCO FERITI

In merito a quanto accaduto durante l’incontro di calcio Frosinone-Pescara, la UIL FP di Frosinone e la Uil Vigili del Fuoco intendono esprimere la propria piena solidarietà ai due operatori rimasti feriti a causa del lancio di un petardo. I tre Vigili del Fuoco sono attualmente sottoposti ad accertamenti medici per le lesioni riportate all’apparato uditivo.

​Il Segretario Generale della UIL FP Frosinone, Maurizio Palombi, richiama l’attenzione sul valore del lavoro:

​”Esprimiamo la nostra più sentita vicinanza ai lavoratori coinvolti. Quanto accaduto allo stadio Benito Stirpe non può essere considerato un semplice incidente di percorso, ma un episodio che colpisce chi è impegnato quotidianamente a garantire la sicurezza dei cittadini. Chi si reca al lavoro in contesti di ordine pubblico deve poterlo fare in condizioni di massima tutela: la sicurezza sul lavoro rimane una priorità assoluta che deve essere garantita in ogni circostanza”.

​Sull’importanza della prevenzione e delle condizioni operative interviene Mario Pirri, Segretario della Uil Vigili del Fuoco:

​”Siamo vicini ai nostri colleghi in questo momento difficile. Questo episodio riporta purtroppo l’attenzione sulle complessità che i Vigili del Fuoco affrontano ogni giorno, spesso aggravata da croniche carenze d’organico e turni particolarmente onerosi. È fondamentale che il rispetto per chi lavora torni a essere al centro di ogni evento pubblico. Confidiamo che le autorità, attraverso i sistemi di sorveglianza, possano fare piena luce sull’accaduto”.

​Palombi e Pirri concludono ribadendo l’impegno sindacale per il miglioramento delle condizioni lavorative: “Continueremo a impegnarci per il potenziamento degli organici e per una reale tutela della salute di tutto il personale. Ai vigili del fuoco feriti va il nostro più sincero augurio di una pronta e completa guarigione”.