La tv tradizionale non attira più: crollo degli ascolti

Di Augusto D’Ambrogio.

La fotografia restituita dai dadi auditel parla chiaro: gli italiani non hanno molta

voglia di passare il loro tempo davanti al televisore attualmente, complice forse la sovraesposizione vissuta durante i periodi di lockdown. Lo scorso mese l’ascolto medio giornaliero è stato di 9, 5 milioni di utenti, il dato più basso negli ultimi 11 anni. Non si salva nemmeno il prime time, ha passato la serata davanti allo schermo meno del 40% della popolazione, una cifra che non veniva toccata da 18 anni a questa parte. A

crescere sono i social, le piattaforme in streaming con 1+10,6%, il dato premia soprattutto gli over, che the top ovvero Netflix, Amazon prime, Disney. La crescita riguarda anche la prima serata raggiungendo 1, 8 milioni di spettatori pari al 7, 9% . Un trend che va di pari passo alla progressiva diffusione della smart tv.

Anche se lentamente, le famiglie stanno acquistando i nuovi televisori: tra ottobre 2020 ottobre 2021, l’ascolto per almeno un minuto da tv connesse e quasi raddoppiato, passando da 11,6 milioni a 21,8 milioni.

Passare dal vecchio al nuovo televisore spinge a curiosare, a scoprire le piattaforme di vecchi e nuovi broadcaster, le offerte del contenuto, gratuite o a pagamento. A vedersela peggio sono le reti tematiche del servizio pubblico, penalizzate tra l’altro dal non essere più visibili sui vecchi televisori, con l’eccezione di

Rai News 24, meno 16% sia nell’intera giornata che in prima serata.

Correlati