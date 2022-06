La “Truffa dello specchietto” colpisce a Sora e Isola del Liri

Da qualche giorno a Sora è in atto da parte di alcuni truffatori la cosiddetta “Truffa dello specchietto”. Dalle segnalazioni da parte di alcune persone, sembra che una 500 L di colore bianco con a bordo due persone di origine campane, stia adottando una messa in scena per truffare soldi ai malcapitati. La “Truffa dello specchietto” è semplice e bisogna fare molta attenzione, si avvicinano due persone con forte accento campano dicendo al malcapitato che passando con la propria autovettura ha urtato lo specchietto retrovisore di quest’auto, una 500 L bianca, bonariamente per non fare la denuncia all’assicurazione il truffato visto l’insistenza delle due persone, paga il cosiddetto danno che non è mai avvenuto a questi truffatori. Sono diverse le segnalazioni pervenuteci da parte di alcuni lettori che hanno subito proprio questa truffamessa in atto sia a Sora che a Isola del Liri, quindi fare molta attenzione a questa tecnica truffaldina che da qualche giorno viene attuata sul territorio.

Foto archivio

Correlati