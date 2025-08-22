“La Torre di Mola e Le Sfumature del Mare”. Un’esperienza tra arte e sostenibilità nella cornice storica di Formia

Dal 2 al 6 settembre 2025, la suggestiva Torre di Mola a Formia ospiterà la mostra “La Torre di Mola e Le Sfumature del Mare”, un progetto artistico che unisce la creatività di artisti locali con la missione di sensibilizzare il pubblico sul tema della sostenibilità ambientale e del riciclo. L’evento, organizzato dall’Associazione di Imprese Borgo di Mola, si terrà presso l’Archivio Storico, trasformando questo luogo in un palcoscenico per opere realizzate interamente con materiali di recupero.

L’esposizione, visitabile dalle 17 alle 21, presenta installazioni e opere d’arte che celebrano la bellezza e la fragilità del mare, con un’attenzione particolare al concetto di riuso. Le creazioni esposte, nate da materiali che altrimenti verrebbero scartati, dimostrano come l’arte possa diventare un potente strumento di trasformazione e consapevolezza. Il percorso espositivo è pensato per offrire un’esperienza immersiva, che invita i visitatori a riflettere sul profondo legame tra l’uomo, la natura e il rispetto per l’ambiente.

“La Torre di Mola e Le Sfumature del Mare” non è solo una mostra, ma un invito a ripensare il nostro rapporto con l’ambiente, utilizzando un linguaggio universale e accessibile come quello dell’arte. L’obiettivo principale è quello di promuovere comportamenti più responsabili e un dialogo costruttivo tra il pubblico, l’arte e l’ambiente. L’ingresso alla mostra è libero. L’attività è finanziata grazie a un contributo regionale e realizzata in collaborazione con il Comune di Formia.