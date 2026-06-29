La tesina dedicata ai Carabinieri emoziona tutti: il sogno di Noemi conquista il Comando Provinciale

Una tesina nata dal cuore e ispirata ai valori della legalità, del servizio e del senso del dovere. È quella realizzata da Noemi Liberatori, studentessa dell’Istituto Comprensivo di Ferentino, che ha scelto di dedicare il suo elaborato d’esame all’Arma dei Carabinieri, prendendo ispirazione dalla figura del nonno Erminio, luogotenente dell’Arma.

L’iniziativa ha ricevuto un importante riconoscimento con l’incontro tra la giovane studentessa e il comandante provinciale dei Carabinieri di Frosinone, colonnello Gabriele Mattioli, che ha voluto riceverla per congratularsi con lei per il lavoro svolto.

Ad accompagnare Noemi sono stati i genitori, che hanno espresso gratitudine per l’accoglienza ricevuta e per l’attenzione riservata alla figlia, sottolineando quanto questo gesto rappresenti un prezioso esempio di vicinanza ai giovani.

Nel suo elaborato, la studentessa racconta il profondo legame con il nonno, attraverso i ricordi custoditi nella sua divisa e negli oggetti di servizio, simboli di una vita dedicata alla difesa dei cittadini e della legalità. Da questa storia familiare è nato anche un sogno: indossare un giorno l’uniforme dell’Arma e proseguire sulle sue orme, mettendo al servizio della comunità coraggio, lealtà e spirito di sacrificio.

Una storia che dimostra come i valori trasmessi in famiglia possano trasformarsi in un esempio concreto di impegno civile e amore per le istituzioni.