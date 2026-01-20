La terra trema in Ciociaria: scossa avvertita da Frosinone a Sora fino ad Arpino

Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita poco fa in diverse zone della provincia di Frosinone. Il sisma è stato percepito in particolare nei comuni di Frosinone, Boville Ernica, Sora, Isola del Liri, Castelliri e Arpino.

Secondo i dati ufficiali, il terremoto ha avuto epicentro nel territorio di Veroli, con una magnitudo di 3.3 e una profondità di circa 10 chilometri.

Il movimento tellurico è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma in molti hanno avvertito chiaramente la scossa, soprattutto ai piani alti delle abitazioni.

Foto archivio