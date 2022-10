La strega Finnicella e la bacchetta di Harry Potter arrivano al Bosco di Paliano

Lo spettacolo gratuito per bambini domenica alle 12 al Bosco di Paliano. Nel pomeriggio, gli antichi mestieri con la lavorazione del cuoio

Aspettando Halloween, ad Bosco di Paliano arriva la strega Finnicella con la bacchetta di Harry Potter. I bambini giocheranno sul tema di Harry Potter domenica alle 12 con uno spettacolo gratuito di letture animate intitolato “Harry Potter e le marionette viventi”. La strega Finnicella, in un modo assai bizzarro, troverà la bacchetta di Harry Potter, ma non sapendo usarla combinerà qualche pasticcio. I bambini trasformati in marionette saranno i protagonisti dello spettacolo.

Nello stesso giorno sarà possibile frequentare un laboratorio dedicato agli antichi mestieri, con un atelier sulla lavorazione del cuoio, previsto alle 14.30 e finalizzato alla creazione di un bracciale. Durante la giornata ci saranno anche due spettacoli di falconeria.

L’appuntamento di domenica con l’animazione dedicata ad Harry Potter sarà un’anticipazione del mondo fantastico che invaderà il Bosco la sera di Halloween. La giornata a tema horror inizierà il 31 ottobre alle 12, con l’apertura dell’area verde e, a seguire, con le esibizioni a tema. Tiro con l’arco fantasma e passeggiate a cavallo con lanterna sono solo alcuni degli appuntamenti previsti, a cui si aggiungerà un laboratorio di bacchette magiche al trucco per i grandi e piccini. Barbecue, cucina del bosco e falconeria non potranno mancare.

Halloween al Bosco di Paliano ha in programma anche una sfilata dedicata alle maschere con la premiazione della migliore. Poi i giochi della tradizione, come la pentolaccia (alle 16.30). Con lo scendere del buio arriveranno streghe, mostri e fantasmi che spaventeranno i visitatori lungo un percorso horror al buio, tra le querce. “I rapaci notturni e storie mostruose” affascineranno i visitatori mentre artisti di strada e giocolieri di fuoco animeranno il Bosco di Paliano. Luci, balli, musica e dj set animeranno un dopocena che terminerà a mezzanotte, salutando così la notte degli spiriti.

