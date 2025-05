La Street Art Conquista Formia. Completati i quattro murales per il progetto “Formia tra Passato e Futuro”

Formia celebra con entusiasmo il successo della StreetArt week. Una settimana dedicata al completamento di quattro murales, inseriti nel progetto “Formia tra passato e futuro”. Questa significativa iniziativa, promossa dal Consorzio Le Due Torri in collaborazione con CAT, Confcommercio Lazio Sud e Comune di Formia, ha visto la realizzazione di quattro magnifici murales, trasformando angoli cruciali del tessuto urbano in vibranti gallerie a cielo aperto. Con il completamento di queste opere, la città ha saputo tessere un dialogo profondo con la sua storia e cultura, attraverso un linguaggio artistico contemporaneo che incanta e racconta. Questi murales non sono semplici abbellimenti, ma veri e propri portali narrativi che fondono il passato glorioso di Formia con la creatività del presente. La street art, con la sua immediatezza e la capacità di raggiungere ogni cittadino e visitatore, si è rivelata un veicolo straordinario per la valorizzazione della memoria e dell’identità collettiva, creando un percorso artistico diffuso che invita alla scoperta e all’ammirazione.

Ogni murale è un tributo sentito, realizzato con maestria dagli artisti selezionati per onorare figure che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia e nel cuore di Formia. Nel suggestivo Borgo di Castellone, nei pressi del Cisternone Romano, la figura imponente di Marco Tullio Cicerone rivive grazie all’abilità di Margherita Marchioni (Materiamorfosi) e Luca Baseggio (Luca_dreamplus). Il celebre oratore e politico romano visse parte della sua vita a Formia, città in cui fu assassinato il 7 dicembre 43 a.C

Alla Darsena, sotto il Ponte Tallini, lo sguardo intenso di Totò accoglie i passanti, in un’opera vibrante firmata da Gabriele Quarta (Kabo). Nei pressi della darsena, nello storico Ristorante Quercia, Totò compose la sua celebre “Marafemmena” legando per sempre la storia di questa città alla sua più celebre canzone.

Nella Villa Comunale, accanto al murale dedicato a Pietro Mennea, l’artista formiano Pasqualino Vezza ha reso omaggio al concittadino Remigio Paone, figura di spicco del teatro italiano. Infine, in uno slargo con panchina antistante il Liceo Classico e verso la Stazione, l’anima poetica di Pino Daniele continua a risuonare, grazie all’emozionante opera di Filomena Vezza. Pino Daniele scelse Formia per vivere, città in cui fece crescere i suoi figli ed in cui incise alcune delle sue più celebri canzoni.

L’impatto di questi murales è già tangibile e profondamente positivo. Non si limitano a decorare, ma offrono un vero e proprio recupero estetico di muri un tempo in decadenza, infondendo nuova vita in angoli della città e trasformandoli in punti di riferimento e luoghi di incontro. Queste opere non solo arricchiscono visivamente Formia, ma stimolano la curiosità, generano conversazioni e rafforzano il senso di appartenenza alla comunità, arricchendo il contesto urbano con nuove, suggestive narrazioni. Formia, con le sue nuove opere d’arte urbana, si presenta ora come una città che onora il suo passato guardando con energia al futuro, dove storia, cultura e creatività si incontrano in ogni angolo. L’attesa è ora per le prossime fasi del progetto “Formia tra passato e futuro”, che promettono ulteriori sviluppi per la valorizzazione del territorio.

Giovanni Acampora, Presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina e di Confcommercio Lazio Sud: “L’arte ha un incredibile potere di trasformazione e aggregazione. Questi murales non solo abbelliscono la città, ma creano un nuovo polo d’attrazione turistica, valorizzando l’identità culturale di Formia e fungendo da volano per l’economia locale.”

Gianluca Taddeo, Sindaco di Formia: “L’accoglienza calorosa da parte dei cittadini conferma la validità di questa iniziativa. Onorare Cicerone, Totò, Remigio Paone e Pino Daniele attraverso l’arte è un modo per mantenere viva la nostra storia e renderla fruibile a tutti. Siamo certi che questi murales diventeranno un motivo di orgoglio per i formiani e una nuova attrazione per i visitatori.”

Francesca Capolino, Presidentessa del Consorzio Le Due Torri: “Vedere questi murales completati è una grande soddisfazione. Abbiamo creduto fortemente nel potere dell’arte murale di riqualificare spazi e celebrare la nostra storia. Questi murales sono un investimento significativo nel futuro di Formia, rendendola più culturalmente viva.”