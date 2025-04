La storia emozionante di Bergoglio, il parroco del mondo

Il 21 aprile 2025, il mondo ha perso un uomo. Ma non un’idea. Non un esempio. Non un’anima che ha saputo parlare al cuore di milioni di persone.

Jorge Mario Bergoglio – Papa Francesco – è tornato alla casa del Padre lasciandoci qualcosa che non muore: la testimonianza viva di una fede che cammina, di una Chiesa che abbraccia, di un Vangelo che si sporca le mani.

I funerali hanno parlato da soli. C’erano capi di Stato e mendicanti, c’erano vescovi e mamme con bambini, c’erano credenti e non credenti. Un popolo immenso, silenzioso, commosso. Non era solo il lutto per la morte di un Papa, ma il saluto a un pastore che ha saputo essere parroco del mondo. Non un sovrano, ma un servo. Non un simbolo, ma un fratello.

La sua vita è stata un intreccio di semplicità e coraggio. Da Buenos Aires al soglio pontificio, ha conservato nel cuore l’odore delle periferie, la voce dei poveri, lo sguardo di chi è ferito e attende risposte. Ha parlato di misericordia come un linguaggio universale. Ha aperto le porte del Vaticano e, prima ancora, quelle del cuore. Ha insegnato che la Chiesa non è un museo per santi, ma un ospedale da campo per chi cade lungo la strada.

Bergoglio ha saputo ridare al Vangelo la carne della compassione. Le sue omelie non erano discorsi, ma preghiere vive. I suoi viaggi, pellegrinaggi nel dolore del mondo. Le sue lacrime, quelle di un uomo che ha saputo piangere con chi piange.

Ci ha ricordato che Dio non si trova solo nei templi, ma nei volti degli ultimi. Che la fede è un cammino fatto di ascolto, silenzio, mani che si tendono. Non ha avuto paura di chiedere scusa a nome della Chiesa. Non ha avuto timore di alzare la voce contro l’ipocrisia, l’ingiustizia, l’indifferenza.

E ora che non c’è più, il vuoto è profondo, ma colmo di memoria.

La sua eredità non è fatta di encicliche soltanto, ma di gesti. Di parole che hanno scosso coscienze. Di una carezza data al mondo intero, senza distinzioni.

Bergoglio non ha smesso di essere parroco neanche da Papa. Perché il suo altare è sempre stato la strada. E il suo gregge, l’umanità intera.

Oggi, mentre le sue spoglie riposano, il suo spirito cammina. Cammina con noi. E ci chiede, ancora una volta, con la sua voce dolce e ferma:

“Chi sono io per giudicare? Chi siamo noi per non amare?”

Grazie, Francesco. Grazie per essere stato davvero uno di noi.

