La stazione Tav rilancerà l’intero territorio provinciale. Quadrini: “Serve una politica compatta che lavori per l’interesse delle nostre comunità”

In seguito agli incontri che si sono tenuti nei giorni scorsi, il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, esprime il proprio punto di vista riguardo alla realizzazione della stazione TAV in provincia, un progetto che rappresenta non solo una nuova e importante infrastruttura ma soprattutto una straordinaria opportunità per rafforzare la posizione strategica della Ciociaria e favorire il suo rilancio economico, sociale e turistico. L’area individuata per la realizzazione della stazione sembra aver trovato un consenso tra le amministrazioni locali, un primo passo positivo verso la realizzazione di questa importante infrastruttura. Il Presidente sottolinea che, come rappresentante del Consiglio Provinciale, in collaborazione con la Regione, auspica che venga individuato al più presto il sito in cui sorgerà il nostro futuro nodo TAV. “È fondamentale comprendere che, sopra ogni interesse politico, sono i tecnici di RFI a dover intervenire con competenza e precisione,” afferma il Presidente. “Solo attraverso accurati sopralluoghi e ricerche tecniche, da parte dei tecnici di RFI si riuscirà a identificare il luogo più idoneo per la stazione, tenendo conto delle caratteristiche migliori per l’opera.” Il compito della politica, in questo contesto, è chiaro: spingere e sollecitare con determinazione la realizzazione di questa grande opportunità. “È essenziale – continua Quadrini – che le istituzioni comunali, provinciali e regionali si uniscano in uno sforzo compatto per promuovere la realizzazione della TAV in Ciociaria. Per questo dobbiamo andare verso una direzione unica e seguire le indicazioni dei tecnici di RFI. Abbiamo una grande responsabilità verso il nostro territorio e verso le future generazioni,” conclude il Presidente. “Dobbiamo lavorare insieme, con la certezza che il nostro impegno potrà portare benefici tangibili e duraturi per la nostra comunità. Ci aspettiamo che questo progetto possa essere fonte di sviluppo, portando nuovi investimenti, creando posti di lavoro e rafforzando il nostro attrattore turistico, per restituire alla Ciociaria il ruolo centrale che merita nel panorama nazionale.”

