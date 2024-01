La squadra di calcio MSGC 2018 è la rivelazione del campionato

MSGC – Spesso nel calcio si fa riferimento a concetti quali: coesione, spirito di gruppo e mentalità vincente. Di rado viene sottolineata l’importanza socio-relazionale in una squadra come quella componente essenziale che rende l’esperienza sportiva esaltante per gli atleti e produttiva per l’intera compagine societaria.

E’ esattamente quello che è riuscito a fare il presidente Lucio Fossanova con la compagine Monticiana MSGC 2018. Il presidente Fossanova, con il suo modo di fare discreto e alla mano ha saputo valorizzare i giocatori rendendo ciascuno di loro protagonista della vittoria ai danni del Villa Latina che ha dato 3 punti d’oro alla compagine Monticiana. Il Villa Latina si è dimostrata una squadra molto combattiva che il Mister Quaglieri ha battuto schierando il 4231 che porta i suoi frutti dapprima con un goal di Caldaroni , poi il pareggio del Villa Latina con Rossi e infine la vittoria Monticiana con l’assist Caldaroni/Gianluca Caldaroni che ha piazzato un tiro imprendibile per il portiere della squadra Agnonese.

Da sottolineare la prestazione di Stefano Latorraca che ad un quarto d’ora dalla fine dell’incontro si invola sulla fascia, con una grande progressione , salta in velocità 3 avversari e si presenta davanti al portiere avversario segnando un goal indimenticabile.

Il prossimo turno sarà interessantissimo perché vedrà la squadra monticiana impegnata nella scontro diretto per il terzo posto in quel di Tufano, ottima formazione che ora è un obiettivo ben visibile a soli tre punti nella classifica..

Soddisfatto ed entusiasta il Presidente Lucio Fossanova che insieme a tutta la sua Dirigenza ha festeggiato il risultato con i suoi ragazzi guidati dal Mister Quaglieri. Una squadra che tiene sempre unita la grande professionalità alla sincera amicizia.

MSGC 2018

COMUNICATO STAMPA