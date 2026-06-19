LA SQUADRA DEL M.C. MANCINI Saranno ben undici i piloti in gara

Si disputa in questo week end, la gara ciociara valida per il CIVS. Il M.C. Franco Mancini 2000, anche se da qualche anno non più organizzatore, giocherà come sempre un ruolo di primo piano presentando in gara ben undici piloti. Probabilmente il sodalizio isolano, sarà il M.C. con il maggior numero di piloti. Di seguito, l’elenco di nome, moto e classe: Carlo Alpassi Malanca125 TT 250; Paolucci Claudio Honda CRF 450 Supermotard; Michael Gabriele Yamaha R3 Under; Amaricci Pier Lorenzo Triumph 765 Naked e Super Open 800; Claudio Di Prima Ducati Super Open 1000; Fabio Brando Triumph Super Open 600; Enzo Peticca Honda TT Open; Manuel Mezzone Yamaha Super Open 600; Gabriele Peticca Kawasaki Super Open 1000; Franco di Ruscio Yamaha 125 Entry; Castellano Andrea Honda Super Open 600. A tutti loro un grande “In bocca al lupo” da parte di tutti i soci del M.C. Franco Mancini 2000.